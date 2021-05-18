Demet Özdemir Şimdi Ne Yapıyor? Dizisi Final Yapan Oyuncu Nerede?

Son zamanlarda ekranların sevilen kadın oyuncuları arasında yer alan başarılı isim Demet Özdemir, Erkenci Kuş isimli televizyon dizisi projesi ile hızlı bir çıkış yakalamış ve sonrasında TV8’de ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir isimli dram projesi ile performans sergilemişti. Başarılı dizi, geçtiğimiz hafta yayınlanan 43. yeni bölümü ile final kararı almış ve bu şekilde ekran hayatına veda etmişti. Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir isimli televizyon dizisi projesinde ilk olarak İbrahim Çelikkol ile partneri olmuş fakat sezon sonuna doğru İbrahim Çelikkol senaryo gereği diziye veda etmiş ve Engin Öztürk diziye dahil olmuştu. Çelikkol'un diziden ayrılması sonrasında Engin Öztürk ile partner olan oyuncu Demet Özdemir'in Engin Öztürk ile de ekran uyumu beğenilmişti. Fakat dizinin reytingleri düşmüş ve bu sebeple projenin 3. sezonda devam etmeme kararı aldığı öğrenilmiş, dizi de ekran hayatına son vermişti.

Başarılı oyuncunun yeni sezonda hangi projede rol alacağı hakkında hayranları merak doldu. Fakat Özdemir’in yeni dizisi hakkında olan bu konu ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadığı bilgisine ulaşıldı. Demet Özdemir'in yaz sezonunda da çalıştığı bilgisine ulaşılırken kısa bir tatil sonrasında oyuncunun Haziran ayında çekimleri başlayacak olan ve Şükrü Özyıldız ile başrolünde oynayacağı “Aşk Taktikleri” isimli filmde rol alacağı öğrenildi. Romantik komedi türünde çekilecek olan filmin Netflix'te yayınlanacağı ve henüz çekimlerin başlamadığı bilgisine ulaşıldı. Doğduğun Ev Kaderindir sonrasında Demet Özdemir'in tatile gideceği konuşulmuştu fakat oyuncunun ise sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarda bu iddialar doğrulanamadı. Son olarak da ünlü oyuncu Demet Özdemir'in yaptığı paylaşımlarda görüldüğü üzere hala İstanbul'da olduğu bilgisine ulaşıldı.

Evinin salonundan bir paylaşım yapan ve spor kıyafetlerinin üzerine giyen başarılı oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile evde olduğu hakkında ipuçları verdi.