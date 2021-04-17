Demet Özdemir Neden Zor Durumda Kaldı? Eleştiriler Karşısında Ne Yapacak?

Demet Özdemir'in başrolünde olduğu dizi Doğduğun Ev Kaderindir, son haftalarda düşük reyting oranları alması ile hayranlarını hayal kırıklığına uğratıyordu. Dizinin hikâyesinde izleyicileri kızdıran anlar yaşanırken erkek başrol oyuncu olan İbrahim Çelikkol da dizi ile yollarını ayırmıştı. Çelikkol'un hayat verdiği Mehdi karakterinin diziye veda etmesi ardından hikayeye olan ilgide ise azalma görüldü. Sevilen oyuncunun ayrılması ve ilginin düşmesi reyting sonuçlarında da kendisinde gösterdi.

Engin Öztürk ile birlikte devam eden dizi son günlerde zor zamanlar geçiriyor. Demet Özdemir, Zeynep karakterine hayat verirken performansı ile takdir ediliyor ancak dizinin reyting oranlarının ne olacağı ise tartışma konusu oldu. Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep'i Demet Özdemir sosyal medya hesabından da dizi ile ilgili paylaşımlar yaparken dram performansı ile de öne çıktı.

Sosyal medya hesabından yapmış olduğu bu çabalar oyuncunun dizisine olan ilgiyi arttırmayı çalışması olarak yorumlandı. İzleyici kitlesi dizinin senaristlerine tepkide bulunurken hayranlar bu tepkisinin sebeplerini de açıkladı. Zeynep karakterinin sık sık kişilik çatışması yaşaması artık izleyicileri bıktıran bir noktaya ulaştı.

Senaristlerin Zeynep karakterine güçlü bir kişilik verememesi Zeynep'in herkese karşı güven duyması ve kötü insanları fark edememesi izleyicileri çılgına çevirdi. Bir dizi izleyicisi de Zeynep'in bu şekilde nasıl okul birincisi olduğunu tartışırken Nesrine güvenmemesi gerektiğini de Zeynep dışında herkesin farkında olduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra Zeynep karakteri Barış'ın kendisine gösterdiği ilgi ve sevgiye karşılık vermekte zorlandığı için de eleştiri topladı. Barış'ın aşkı için çok çaba harcaması ancak Zeynep'in bu aşka yeterince güzel bir karşılık verememesi izleyicileri kızdırdı. Barış karakterinin çabalarından sonra Zeynep onun değerinin yeni yine farkına varmaya başlarken izleyiciler de bu konu hakkında eleştirilerde bulundu.