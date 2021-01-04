Demet Özdemir'i Sildiler!

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in yılbaşını Alaçatı'da berabaer kutladığı öğrenildi. Demet Özdemir haberler sonrası, “Evet fotoğraflarımızın çekildiği doğru. 'Yeni yılın aşk bombası' dersiniz artık” dedi.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in birlikte olduğuna dair aşk haberleri çıkmış anca ikili bu haberleri yalanlamıştı. Ancak Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in yeni yıla Alaçatı'da bilrikte girdiğine dair fotoğraflar ortaya çıkınca Özdemir aşkı itiraf etti.

Demet Özdemir'in bu itirafı sonrası yakın ardaşları olan aynı zamanda Oğuzhan Koç'un eski sevgilileri olan Zeynep Koçak ve Yağmur Tanrısevin ünlü oyuncuyu takipten çıktı.

Özdemir’in yakın arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak, ünlü oyuncuyu Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

Oğuzhan Koç’un daha önce yıllardır beraber olduğu Zeynep Koçak ile ilişkisini bitirmişti. Ardından da beş yıllık ilişki yaşadığı Yağmur Tanrısevsin ile ayrılmıştı.