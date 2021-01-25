Demet Özdemir Hayranının Yorumunu Tiye Aldı

Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ve özel hayatı ile son dönemlerde gündemden düşmüyor. Sosyal medyada da çok konuşulan başarılı oyuncu Instagram hesabı üzerinden hayranlarının beğenisine sunduğu fotoğraflarla da oldukça dikkat çekmekte. Son olarak takipçisinden gelen yoruma fotoğraf ile yanıt veren Özdemir, hayranlarının dikkatini çekti.

Sosyal medya hesaplarında fazla sayıda takipçisi bulunan başarılı oyuncu kişisel Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ve videolar ile takipçileri ile dizi setinden de anlar sunuyor. Hayranlarını yalnız bırakmayan oyuncunun, özellikle hikayeler bölümünden paylaşıma sunduğu fotoğraflar ilgiyle karşılanıyor. İbrahim Çelikkol ile başrollerini paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki başarılı performansı ile adından söz ettiren Demet Özdemir hem günlük hayatı hem de kıyafetleri ile hayranlarından beğeni toplamakta. Oyuncunun yakın arkadaşı stil danışmanı Rutkay Öziş de kendisinin giyimine zaman zaman ufak dokunuşlar ile müdahale etmekte. Giyimi ile hayranlarından beğeni toplayan Özdemir, sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşım yapıp hayranlarının ilgisini çekmekte. Set için hazırlanıp bekleyen oyuncu karavandan fotoğraf paylaştı.

Karavanda beklerken siyah omzu açık model kazağı ile fotoğraf paylaşan Demet Özdemir hayranlarından beğeni topladı. Kısa süre içinde sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile hayranlarından beğeni dolu yorumlar topladı. Hayranlarının beğeni dolu mesajlarını alan Demet Özdemir son olarak paylaştığı siyah kazağı ile dikkatleri çekti. Ancak bir takipçisi oyuncunun aynı kıyafeti giymesini ifade eden bir yorum yazdı. Demet Hanım sen afetsin ama hep aynı üst baş yorumu, oyuncunun dikkatini çekti. Aynı kıyafetleri giymesi ile ilgili yorum alan Özdemir ise bir sonraki fotoğrafını bu yoruma cevap niteliğinde yayınladı.

Demet Özdemir başarılı oyunculuk performansının yanında esprili kişiliği ile de dikkatleri üzerine topluyor. Hayranlarından gelen yorumları okuduğu tahmin edilen oyuncu gelen yoruma karşılık olarak durumu tiye alan bir paylaşım yaptı. Hayranından gelen yoruma yanıt olarak hep aynı üst baş notu ile siyah kazağı ile olan fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Özdemir, hayranından gelen yoruma yanıt olarak hikayeler bölümünde kendi fotoğrafını paylaştı.