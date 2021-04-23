Demet Özdemir Gelinlikle Poz Verdi! Evlilik Ne Zaman?

Doğduğun Ev Kaderindir isimli televizyon dizisi projesinde Zeynep karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Özdemir sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekti. Dün akşam 40. yeni bölümü ekranlara gelen dizi hakkında bazı detaylara ulaşıldı. İbrahim Çelikkol’un Doğduğun Ev Kaderindir’e veda etmesi ardından Engin Öztürk ile başrolleri paylaşan oyuncu, gelecek hafta yayınlanacak olan bölüm hakkında ipuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Engin Öztürk'ün canlandırdığı Barış karakteri ve Demet Özdemir'in hayat verdiği Zeynep karakteri yakında evlenecekti. Seyirciler bu durumu tahmin ediyordu ancak gelecek hafta bir düğün olması beklenen bir durum değildi. Başarılı isim Demet Özdemir'in sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile gerçekler ortaya çıktı.

Sosyal medyayı etkin kullanan isim olan Demet Özdemir dizi setinden yapmış olduğu paylaşımlar ile gelecek bölüm hakkında detayları vermiş oldu. Bazı zamanlarda dizisi hakkında spoiler da veren oyuncu son hamlesi ile seyircileri şaşırttı. Ünlü oyuncunun takipçileri Demet Özdemir’i gelinlikli hali ile gördü ve yeni bölümde Doğduğun Ev Kaderindir’de bir düğün sahnesi yaşanacağını anladı.

Barış ve Zeynep karakterlerinin evlenecekleri zaten dizinin akışı içerisinde beklenen bir durum iken bu düğünün bu kadar kısa bir süre içerisinde gerçekleşmesi beklenen bir durum değildi. Fakat dizinin yeni sezonda devam etmeyeceği ve bununla birlikte Mayıs ayında final yaparak ekranlara veda edeceği kısa bir süre önce öğrenilen bilgiler arasında yer almıştı.

Demet Özdemir'in yapmış olduğu paylaşım ile Engin Öztürk tarafından canlandırılan Barış karakteri ve Zeynep karakterinin nikahlarının gelecek olan yeni bölümde seyirciler tarafından izleneceği bilgisine ulaşıldı. Demet Özdemir, paylaşmış olduğu gelinlik fotoğrafları ile takipçilerinden binlerce sayıda yorum ve beğeni aldı. Ünlü isim Özdemir, paylaşmış olduğu bir fotoğrafına da “ne güzel havalar” şeklinde açıklama yazdı.