Demet Akbağ'dan Rasim Öztekin açıklaması: İhmal etti!

Sanat dünyası ünlü oyuncu Rasim Öztekin'in kaybının acısını yaşıyor. Usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Öztekin'in Beyoğlu Ortaoyuncular Ses Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen cenaze törenide gözyaşları sel oldu. Törende usta tiyatrocunun kızı Pelin Öztekin ve Seksenler dizisinden rol arkadaşı olan Şoray Uzun duygusal konuşmalar yaptı. Oyuncu Demet Akbağ da yakın arkadaşı olan Rasim Öztekin'in ölümü nedeniyle yasa boğulan isimlerden biriydi.

"Ah arkadaşım, ah yol arkadaşım"

Öztekin ile yıllarda aynı sahneyi paylaşan Akbağ, kalp krizi geçiren ve hastanede hayatını kaybeden yakın dostunun ölümü üzerine gözyaşlarına boğulduğunu belirtti. Rasim Öztekin ile yıllarönce çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Demet Akbağ, "Ah arkadaşım, ah yol arkadaşım, çok üzgünüm" mesajıyla acısını anlattı.

"Pandemi nedeniyle kontrollerini ihmal etti"

Fizik tedavi için Nişantaşı'ndaki bir merkeze giden oyuncu Demet Akbağ burada kameralara takıldı. Eski dostu Rasim Öztekin'in ölümü nedeniyle kabu gibi bir gün geçirdiğini aktaran Akbağ, çok fazla ağladığını söyledi. Rasim Öztekin'i çok genç yaşta kaybettiklerini kaydeden Akbağ, pandemi nedeniyle arkadaşına güzel bir uğurlama yapamadıklarını belirtti. Rasim Öztekin'in kalbine birkaç yıl önce pil takıldığını aktaran Akbağ, ameliyat olması gereken Öztekin'in, pandemi nedeniyle kontrollerini ihmal ettiğini dile getirdi. Doktorun uyarılarına rağmen arkadaşının hastaneye gitmediğini ifade eden Demet Akbağ, derin bir üzüntü yaşadığını dile getirdi.

Arkadaşlarına ses kaydıyla mesaj göndermişti

Kalp krizi nedeniyle tedavi altına alınan ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ünlü oyuncu Rasim Öztekin, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sanatçının ölmeden önce arkadaşlarına gönderdiği ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda, kendini asla usta olarak görmediğini kaydeden Öztekin, öğrenmenin sona ermemesi nedeniyle yaşarken usta olunamayacağını belirtmişti. Öztekin, "Ölünce usta olursun, çünkü öğrenecek bir şeyin kalmaz" ifadelerini kullanmıştı.