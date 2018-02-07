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Demet Akalın'dan Pasta Görgüsüzlüğü!

Sosyal medya sanatçıların kendilerini pazarlama ve atışma alanına döndü. Her yaptıkları ile takipçilerinden çok rakiplerine mesaj gönderen sanatçılar, bu yolla gündemde kalmayı amaçlıyor. Demet Akalın ise son dönemlerde şarkılarından çok paylaşımları ile gündemde... Yeni gündemimiz Demet Akalın'ın 6 bin liralık pastası...

07 Şubat 2018 Çarşamba 21:49
Demet Akalın'dan Pasta Görgüsüzlüğü!

Pahalı kıyafetleriyle gündem olan Demet Akalın, yakın çevresini toplayıp kızı Hira'ya doğum günü partisi düzenledi. Hira'nın pastasının 6 bin TL olduğu öğrenildi.
2012 yılında dünya evine giren Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin evlilikleri 2014 yılında kızları Hira'nın doğması ile taçlandı. Ünlü çift dün düzenledikleri parti ile kızları Hira'nın doğun gününü kutladı.

PASTANIN YAPIMI 1 HAFTA SÜRDÜ

Hira'nın doğum gününde kesilen pastanın fiyatı 6 bin TL'ydi. Pasta 1 haftada hazırlandı. Kıyafetleriyle sürekli gündem olan Demet, bu sefer de kızına yaptırdığı pasta ile gündem oldu.

FATİH ÜREK, HİRA'YA BEŞİ BİR YERDE TAKTI

Seda Sayan, Ebru Destan, Işıl Reçber, Özlem Yıldız gibi ünlü isimler de bu özel günde Demet Akalın'ı yalnız bırakmadı. Fatih Ürek, Hira'ya düğünlerde geline hediye edilen beşi bir yerde taktı

Son Güncelleme: 07.02.2018 21:56
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