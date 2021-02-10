Demet Akalın ve Esra Balamir neden küstü?

Demet Akalın ve yakın arkadaşı Esra Balamir'in küstüğü magazin dünyasına bomba gibi düştü. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki ünlü ismin neden küstüğü ise merak konusu oldu. Demet Akalın'ın genellikle arkadaşları ile küsüp barışması artık normal karşılanıyor. Çünkü Demet Akalın nerdeyse her arkadaş ile bu sorunları yaşıyor. Atarlı giderli şarkıların kraliçesi Demet Akalın ve Esra Balamir'in henüz neden küstüğü bilinmezken yaptıkları paylaşımlar ise olay oldu. İkili daha sonra birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

Demet Akalın, sosyal medya hesabından 'İyisin diye merak etmedim. İnstagram'dan dizi izlediğini gördüm. Gelmiş geçmiş en gerizekalı DM. İnsanoğlu hep bana hep bana, doymak yok!" paylaşımını yaptı. Esra Balamir ise Demet Akalın'ın paylaşımından sonra cevap niteliğinde paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Genelde gözümüzde büyüttüğümüz insanların tanıdıkça içinden matruşka bebekler gibi daha küçük insanlar çıkıyor."

İkili paylaşımlarını yaptıktan sonra birbirlerini takipten hemen çıktı. Bunun üzerine neden tartıştıkları merak edilmeye başlandı. En son beraber Uludağ'a kayak tatiline gitmişlerdi. Döndükten sonrada Demet Akalın'ın kızı Hira'nın doğum gününü kutlamışlardı.

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, Koronavirüs olduğu için Demet Akalın'da şu anda evinde karantinada bulunmakta. Bu nedenle Alişan ile beraber sunduğu programa ara vermek zorunda kaldı. Konu ile ilgili henüz başka açıklama yapmayan iki yakın arkadaşın arasının tekrar düzeleceği tahmin ediliyor.