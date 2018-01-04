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Demet Akalın o şoföre altın hediye edecek

Türkiye'nin konuştuğu kahraman şoföre bir jest de sevilen isim Demet Akalın'dan geldi.Demet Akalın kahraman şoföre altın hediye edeceğini belirterek "Gölcük'e geldiğimde uğrayacağım yanına" dedi

04 Ocak 2018 Perşembe 12:23
Demet Akalın o şoföre altın hediye edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi sefer yapan bir otobüste yaşananlar büyük yankı uyandırmıştı.Otobüs şoförü nefes alamayan bebeğe ilk yardımda bulunarak nefes almasını sağlamıştı.Yaşanan bu olaylar sonrasında o şoför günün kahramanı ilan edildi.

Kocaeli Belediyesi'nden bir maaş ikramiye alan şoföre bir jest de Demet Akalın'dam geldi.

Twitter adresinden bir açıklama yapan şarkıcı Demet Akalın, şoförden "Bir de böyle aslanlar var" diye bahsederken, ona büyük altın hediye edeceğini yazdı.

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