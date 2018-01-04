Demet Akalın o şoföre altın hediye edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi sefer yapan bir otobüste yaşananlar büyük yankı uyandırmıştı.Otobüs şoförü nefes alamayan bebeğe ilk yardımda bulunarak nefes almasını sağlamıştı.Yaşanan bu olaylar sonrasında o şoför günün kahramanı ilan edildi.

Kocaeli Belediyesi'nden bir maaş ikramiye alan şoföre bir jest de Demet Akalın'dam geldi.

Twitter adresinden bir açıklama yapan şarkıcı Demet Akalın, şoförden "Bir de böyle aslanlar var" diye bahsederken, ona büyük altın hediye edeceğini yazdı.