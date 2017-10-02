Demet Akalın Las Vegas'taki saldırıdan son anda kurtulmuş ! Demet Akalın'ın durumu nasıl ?

ABD'nin LasVegas kentinde düzenlenen Route 91 isimli müzik festivaline silahlı saldırı düzenlendiği , son bilgilere göre 50 kişinin öldüğü ve 200 kişinin üzerinde de yaralının olduğu saldırıda Demet Akalın son anda kurtulmuş.Saldırı LasVegas'ta bulunan ünlü Mandalay Bay Hotel'in casinosunda yaşandığı ve saldırıyı en az 1 kişinin gerçekleştirdiği ilk gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Ekibiyle birlikte Amerika'da bulunan Demet Akalın saldırıdan son anda kurtulduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.Demet Akalın'ın oradan ayrıldığı ama ekibinin halen daha orada olduğu öğrenildi.

İşte Demet Akalın'ın o açıklamaları

Demet Akalın ''Ben iyiiyim uçaktayım ama ekip arkdşlarım Las Vegasta kaldı. Internet anca girdi uçakta. Korkunç elim ayağım titredi birkac saat önce ordaydım'' şeklinde açıklamalarda bulundu.