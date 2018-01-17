Demet Akalın'ın çorapları yine olay oldu !

Sevilen şarkıcı Demet Akalın daha önce 30 bin liralık çizmesi çok konuşulmuştu.Akalın, son olarak Jennifer Lopez ve Rihanna’nın da giydiği 5 bin liralık çoraplarıyla objektife takıldı.

Türk Pop müziğinin en sevilen isimlerinin başında gelen Demet Akalın'ın 5 bin TL değerindeki çorapları yine gündem oldu.Demet Akalın da Amerikalı dünya starları gibi pahalı çoraplar giyiyor.

5 bin liralık çoraplarıyla objektiflere takılan ve Yves Saint Laurent çizmelere 30 bin lira ödeyen Demet Akalın, çorap için de kesenin ağzını açtı.