Demet Akalın'ın Ajda Pekkan paylaşımı sosyal medyayı salladı !

Geçtiğimiz günlerde Ajda Pekkan'ın mutfaktaki taytlı fotoğrafını paylaşması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.Ajda Pekkan'ın fit vücudu büyük beğeni toplarken tartışmalara da yol açmıştı..

71 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan'ın bu fit vücudu büyük beğeni toplamıştı.Kalçalarıyla sosyal medyayı sallayan süperstar için özellikle Twitter ve İnstagram kullanıcıları fotoğrafla iligili birçok şaka yaptı.Ajda Pekkan'ın bu paylaşımının ardından bir şaka da Demet Akalın'dan geldi.

Demet Akalın , 2075 yılını temsilen paylaştığı fotoğrafta kendisi , Tarkan , İrem Derici,Ziynet Sali , Bengü , Hadise gibi isimlerin yaşlılıkları varken Ajda Pekkan ise halen genç duruyordu.