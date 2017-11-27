Demet Akalın ile Nursel Ergin arasındaki gerilim büyüyor !

Geçtiğimiz günlerde İş adamı Murat Akyer'i eşinden ayırıp "Her şeye rağmen evlendik" diyen Nursel Ergin'e pop müziğinin en sevilen isimlerinin başında gelen Demet Akalın'dan çok sert sözler ..

Acun Ilıcalı'nun sunduğu Var Mısın Yok Musun programı ile Türk televizyon tarihine giriş yapan Nursel Ergin , geçtiğimiz gün nişanlısı iş adamı Murat Akyer ile dünyaevine girmişti.Nursel Ergin’in “Her şeye rağmen evlendik” sözleri Demet Akalın’ın tepkisine neden oldu.

Demet Akalın twitter hesabında yaptığı paylaşımda “Arkada kanserli bebek bırak. Üstüne evlenirken ‘Her şey inat’ de. Yuhhh yuh! Biz de bunlara prim verelim. Televizyona çıksınlar. Bize yazıklar olsun.” diye yazdı.

NURSEL ERGİN'DEN DEMET AKALIN'A SERT YANIT

“Birbirinin aynı mantıkta asla dikkate almayacağım gündemde kalmak için ne yapacağını şaşırmış iki şahıs beni hiç ilgilendirmiyor. Diğer kanallar magazinden anlamıyor herhalde hiç başka kanalda konuşulmayan bu konuyu çevirip çevirip olayın ekmeğini yemeye çalışıyor bunlar. Üstelik olayın aslı bu değilken… Herkes kendisine baksın valla ben gülüyorum hiç etkilenmiyorum dürüstlükte kadınlıkta namusta elime su dökmeye bile layık değiller…”