Demet Akalın hayranına verdiği çizmelerini geri istedi

Demet Akalın'ın bir hayranına hediye ettiği çizmeleri internette satışa çıktığını öğrenince çılgına döndü.Demet Akalın, doğum günü Tarsus´un kuruluşuna denk gelen hayranı 27 yaşındaki Duygu Temir´e 7 bin TL´ye aldığı çizmesini hediye etmişti.

Demet Akalın, doğum günü Tarsus´un kuruluşuna denk gelen hayranı 27 yaşındaki Duygu Temir´e 7 bin TL´ye aldığı çizmesini hediye etmişti.Demet Akalın hayrınına çizmeyi hediye ederken doğum gününüde kimliğinden kontrol etmilti.

Demet Akalın hayrınının satışa çıkarıdığı sayfayı kendi sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü ; “Bazen bazıları gerçekten hiçbir şeyi haketmez! Numaramız aynı dedin! Hediye hatıra olarak saklanır satışa çıkmaz! Yazık geri gönder… Ben başka kıymet verecek gerçek bir fanıma veririm!”