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Demet Akalın hayranına verdiği çizmelerini geri istedi

Türk Pop müziğinin sevilen sanatçılarının başında gelen Demet Akalın , geçtiğimiz günlerde Tarsus'ta bir konser vermiş ve burada doğum günü olduğunu söyleyen bir hayranına çizmelerini hediye etmişti.

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:07
Demet Akalın hayranına verdiği çizmelerini geri istedi

Demet Akalın'ın bir hayranına hediye ettiği çizmeleri internette satışa çıktığını öğrenince çılgına döndü.Demet Akalın, doğum günü Tarsus´un kuruluşuna denk gelen hayranı 27 yaşındaki Duygu Temir´e 7 bin TL´ye aldığı çizmesini hediye etmişti.

Demet Akalın, doğum günü Tarsus´un kuruluşuna denk gelen hayranı 27 yaşındaki Duygu Temir´e 7 bin TL´ye aldığı çizmesini hediye etmişti.Demet Akalın hayrınına çizmeyi hediye ederken doğum gününüde kimliğinden kontrol etmilti.

Demet Akalın hayrınının satışa çıkarıdığı sayfayı kendi sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü ; “Bazen bazıları gerçekten hiçbir şeyi haketmez! Numaramız aynı dedin! Hediye hatıra olarak saklanır satışa çıkmaz! Yazık geri gönder… Ben başka kıymet verecek gerçek bir fanıma veririm!”

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