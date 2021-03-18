Demet Akalın eleştirdi, Aleyna Tilki yanıtladı!

Ünlü pop yıldızı Demet Akalın (48) magazin gündemine düşen açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Demet Akalın'ın hedefindeki son isim genç pop yıldızı Aleyna Tilki (20) oldu. Aleyna Tilki'nin "Dünya yıldızı olacağım" şeklindeki ifadeleriyle alay eden Demet Akalın çok konuşulacak ifadelere imza attı. Dünya yıldızı olacağını iddia eden Aleyna Tilki hakkında "Çok yazık, şimdi çocuk dizisinde oyunculuk yapıyor" ifadesini kullandı. Aleyna Tilki'nin popüler olan şarkısını bir dünya starından aldığını hatırlatan ünlü şarkıcı Akalın, şarkının alındığı dünya starının Aleyna Tilki'den hiç bahetmediğini belirtti.

Akalın: "Büyük bir hayal kırıklığı"

Kariyerinin ilk döneminde kendisine hiç kimsenin bu kadar destek vermediğini kaydeden Akalın, her şeyi kendi başına başarmak zorunda olduğunu aktardı. Aleyna Tilki'nin kariyerinin başlangıcında genç şarkıcıya haddinden fazla destek verdiğini kaydeden Akalın, "Olmuyorsa olmuyor, zorlamanın anlamı yok" yorumunda bulundu. Dünya yıldızı olmak hedefiyle yola çıkan ancak şu sıralarda çocuk dizinde oynayan Aleyna Tilki'nin "büyük bir hayal kırıklığı" olduğunu dile getiren Akalın, kızı Hira'nın bile genç şarkıcıyı izlemediğini belirtti.

Tilki: "Çalıştığım ekip Grammy aldı, hatırlatırım"

Demet Akalın'ın bu ifadeleri üzerine magazinciler Aleyna Tilki'nin yorumlarını merak etti ve genç şarkıcının peşine düştü. Magazincilerin arayışı önceki gün İstanbul Bebek'te objektiflere yansıdı. Demet Akalın'ın kendisi hakkındaki yorumları sorulan Aleyna Tilki, eleştirileri önemsemediğini söyledi.

Beraber çalıştığı ekibin Grammy Ödülü aldığını belirten genç şarkıcı, kendisini eleştirenlerin bu durumu göz önünde bulundurması gerektiğini bildirdi. Exxen'de yayınlanan "İşte Bu Benim Masalım" dizisiyle ilgili gelen eleştirilere de değinen Aleyna Tilki, oyunculuk kariyeri düşünmediğini ve sadece bir müzikalde yer aldığını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 10:47