Demet Akalın'dan Emre Kaya'ya şok sözler

Emre Kaya, Beyaz TV’deki ‘Mertçe Sohbetler’de, Demet Akalın’a çattı! Emre Kaya “Artık Demet’e şarkı vermem. Çünkü kalbimi kırdı. Yola yeni çıktığım dönemde Twitter’dan besteciliğime hakaret etti” dedi.
Emre Kaya geçen gün Beyaz TV'deki 'Mertçe Sohbetler'de, Demet Akalın'a çattı!
Emre Kaya ''Artık Demet'e şarkı vermem. Çünkü kalbimi kırdı. Yola yeni çıktığım dönemde Twitter'dan besteciliğime hakaret etti'' dedi.
Bunun üzerine Demet Akalın'dan cevap gecikmedi. Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden Emre Kaya'ya açtı ağzını yumdu gözünü.