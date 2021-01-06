Deliha 2 Filmi Konusu Ne, Oyuncuları Kim, Hangi Kanalda, Nerede Çekildi?

Aşk hayatını bırakıp kariyer yapmaya çalışan Zeliha’nın yaşadıklarının ele alındığı Deliha 2 filmi bu akşam televizyon seyircilerinin karşısına çıkıyor. Vizyona girdiği zaman sinema seyircilerini kahkahaya boğan filmle ilgili merak edilenler arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki Gupse Özay’ın filmin ana karakteri olan Zeliha’ya hayat verdiği Deliha 2 filminin konusu nedir, nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte Deliha 2 ile ilgili tüm merak edilenler…

Deliha filminin devamı olarak çekilen Deliha 2 filminin de hem yönetmenliğini hem senaristliğini başrol oyuncusu olan Gupse Özay yürütmüştür. Necati Akpınar’ın yapımcılığını üstlendiği film 2018 yılında vizyona girmiştir.

DELİHA 2 KONUSU NEDİR?

Aşk hayatından umudu kesen Zeliha, pusulasını kariyer hayatına çeviriyor. Deliha 2 filminde, Zeliha’nın bu esnada yaşadığı maceraları ele alıyor. Deli dolu ve aşırı temiz kalpli olan Zeliha sürekli başına dert açar. Aşktan umudunu kesen Zeliha, kariyer yapmanın yollarını arar. Aşçı olmayı hayal eden Zeliha, gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönmüştür. Her şeyin çok kötü gittiği bir anda Zeliha’nın şansı döner ve çok şık bir restoranda işe başlar. Zeliha’nın büyük umutlarla iş dünyasına girmesinin ardından yaşadığı maceraların işlendiği filmde, büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha’nın hayalini kurduğu şeylere ulaşıp ulaşamayacağı merak edilmektedir.

Deliha 2, bu akşam saat 22.45 ve 03.30 saatlerinde Show TV ekranlarında yayınlanacak.

DELİHA 2 FİLMİ OYUNCULARI

Bu akşam televizyon seyircisi ile buluşacak olan Deliha 2 filmi, 2018 yılında vizyona girdiğinde seyircilerden tam puan almıştı. Aşk hayatında umduğunu bulamayan, ve sadece kariyer hayatına odaklanan Zeliha'nın yaşadığı maceraları konu alan Deliha 2’nin başrollerinde Gupse Özay, Derya Alabora ve Esin Eden yer alıyor.

Gupse Özay (Zeliha)

Eda Ece

Ali Çelik

Derya Alabora (Aysel)

Esin Eden

Hülya Duyar (Fatma)

Aksel Bonfil

Mert Öner

Fatih Özkan

Özlem Akınözü

Mehmet Er

Şeyma Gökşenli

Caner Alkaya

Ali Atlan

Hüseyin Elçi

Erol Serçe

Betal Özay

DELİHA 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? DELİHA 3 ÇEKİLECEK Mİ?

Seyircileri kahkahaya boğan Deliha 2 filminin nerede çekildiği de insanlar tarafından merak edildi. Köyceğiz’e bağlı olan Döğüşbelen köyünde bir çiftlikte çekildiği bilinen filmin devamı gelecek mi henüz bilinmiyor.