Defne Samyeli ile Ali Sunal'dan yazın son aşk bombası ! Defne Samyeli kimdir

Geçmişte Türkiye Güzelliği'de bulunan ünlü oyuncu Defne Samyeli uzun bir aradan sonra gönlünü Ali Sunal'a kaptırdı.İki arasında ki aşk iddiaları magazin dünyasına bomba gibi düştü.2011 yılından kızları Derin ile Deren'in babası iş adamı Eren Talu'dan ayrılan Defne Samyeli uzun bir süredir Ali Sunal ile görüşüyormuş.45 yaşında olan Defne Samyeli'nin 40 yaşındaki Ali Sunal ile birliktelik yaşaması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre ikili arkadaşlığın ilerisinde bir birliktelik yaşıyor...Defne Samyeli ile Ali Sunal sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takipp etmeye başladı.İkili son olarak Ali Sunal'ın doğum günü partisinde bir araya gelmişti.

Defne Samyeli Kimdir ?

Malatya doğumlu olan Defne Samyeli, eğitim hayatını Boğaiçi Üniversitesi Fen Fakültesi’nden mezun olarak tamamlamıştır. Güzel spiker 1991 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında 3. Derecesini elde ederek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Çocukluğundan beri televizyon hayatının içerisinde yer alan Defne Samyeli’nin profesyonel kariyerine ise ilk defa; Star Tv ekranlarında yayınlanan Salı Pazar’ı programının sunuculuğunu üstlenerek adım atmıştır. 1995 yılına gelindiğinde mimar Eren Talu ile dünya evine giren Samyeli Talu’dan Deren ve Defne isimli iki kız çocuğu sahibi olmuştur. Defne Samyeli 2011 yılına gelindiğinde mimar Eren Talu ile olan evliliğini sonlandırmıştır.

Defne Samyeli son olarak ekranların fenomen dizisi Kurtlar Vadisi Pusu'da Zeynep karakteriyle izleyicilerle buluştu.