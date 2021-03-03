Defne Samyeli: Ev sahibim üzerimde baskı kurdu!

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden uzun süre düşmeyen Defne Samyeli, bir süredir kirada oturduğu ev nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Kemerburgaz'da oturduğu evin kirasını iki yıldır ödememesi nedeniyle evin sahibi olan iş insanı Yusuf Araz, bir süre önce haciz işlemlerini başlattı. Araz, kirasını hiçbir şekilde alamadığını ve Samyeli'nin kirayı ödemekten sürekli kaçtığını belirtti. Evin sahibi Araz, Samyeli hakkında başlattığı haciz davasını kazandı. Borçlarını ödeyen Defne Samyeli, tahliyesini üç ay süreyle ertelemiş oldu.

"Sistematik olarak baskıya maruz kaldım"

Star Tv'de ekranlara gelen Sol Yanım dizisinde oynayam Defne Samyeli, iş insanı Yusuf Araz'ın kendisini şantajcı gibi gösterdiğini belirtti. Samyeli, toplum önünde kendisinin şantajcı gibi gösterilmesi nedeniyle ev sahibi hakkında tazminat davası açtı ve kazandı. Ünlü spiker ve oyuncu Samyeli, şimdi de korunma talebiyle mahkemeye başvurdu. Mahkemeye dilekçe sunan Samyeli'nin avukatı, evin sahibi olan Yusuf Araz ile avukatı tarafından Samyeli'nin sistematik olarak baskıya maruz kaldığını bildirdi. Dilekçede, Defne Samyeli'nin toplum önündeki saygınlığının zedelendiği kaydedildi.

Korunma talebini mahkeme reddetti!

Defne Samyeli'nin korunma talebini mahkemenin kabul etmediği belirtildi. Korunma talebinin reddedilmesinin sebebinin, ısrarlı takibin söz konusu olmaması ve Samyeli ile Araz arasında herhangi bir yakın bağ bulunmaması olduğu kaydedildi.

İki yıl boyunca kirasını ödemeyen Defne Samyeli, iki yıl boyunca biriken kira borcu olan 234 bin 671 TL'yi ödedi ve evden tahliyesini erteletti. Ev sahibi Yusuf Araz'ın kendisini "kamuoyu önünde karaladığını ve küçük düşürdüğünü" kaydeden Defne Samyeli, 50 bin liralık tazminat davası açtı. Samyeli'nin iddiasını kısmen haklı bulan mahkeme, ev sahibi Yusuf Araz'ın Defne Samyeli'ne 20 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 11:20