Davut Kıranlı öldü mü? Müge Anlı Sevgilim sözüyle tanınan Davut intihar etti! Davut yaşıyor mu?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Davut Kıranlı şoku! Davut Kıranlı öldü mü? Davut Kıranlı yaşıyor mu sorusu merak ediliyor! Geçtiğimiz hafta Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Davut Kıranlı'yı herkes "Güzelim" sözüyle hatırlıyor! Eşi Sevgi'nin kaçırıldığı iddia etmesine rağmen programa cuma günü gelen eşi Sevgi, ben Muammer'le gideceğim diyerek Davut'u yanlız bırakmıştı. O bölümde Müge Anlı'ya "Ben intihar ederim" diyen Davut Kıranlı dediğini yaptı!

Güzelim sözüyle tanınan Davut Kıranlı intihar etti!

Türkiye onu güzelim sözüyle tanıdı! Güzelim sözüyle tanınan Davut Kıranlı aslında ağa. Davut Ağa olarak yaşadığı yerde bilinen Davut'un eşi Sevgi Kıranlı, kendi soförü olan Muammer ile kaçmasıyla şok oldu. Aralarında 15 yaş fark olan Sevgi ve Muamer ikisi de evli olmasına rağmen sevgili olarak takılıyorlardı. Muammer eşini, Sevgi de kocası Davut'u bırakarak gideceklerini ifade etmesiyle Davut 5 gündür istediği Sevgi'yi artık istemeyeceğini söylemişti. Ancak arada öyle bir söz vardı ki. O söz ise "Müge hanım ben sevgi olmadan intihar ederim" demişti. Tam olarak bu söz sonrası Müge Anlı seni istemeyen insan için intihar mı edeceksin diyerek Davut Kıranlı sert yapmıştı. Ve Davut Kıranlı dediğini yaptı! Davut Kıranlı intihar etti!

Davut Kıranlı öldü mü?

Dün gece saatlerinde Davut Kıranlı kötü haber geldi! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Davut ve Sevgi olayı ne diyenler 15 Şubat 2021 Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert Davut açıklamasını bekleyenler kahroldu! Çünkü Davut Kıranlı gece yarısı intihar ederek hayatını kaybettiği haberi geldi! Davut Kıranlı'nın öldüğü haberi sonrası Müge Anlı ve ATV'de Davut Kıranlı sahneleri silinmesi öldüğünün belgesi olarak sosyal medyada yayıldı!

Müge Anlı Davut Kıranlı ölümüyle ilgili ne dedi?

ATV fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 15 Şubat tarihinde Müge Anlı başsağlığı ile başladı! Tüm sosyal medya Müge Anlı Davut Kıranlı öldüğünü açıkladı yorumu yaptı! Ancak Müge Anlı dilediği başsağlığı PKK tarafından öldürülen 13 sivil vatandaşımız içindi. Müge Anlı 15 Şubat 2021 tarihinde Davut Kıranlı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı! Müge Anlı'dan açıklama gelir gelmez sizlerle paylaşılacak. Genelde en merak edilen konuları Müge Anlı sona doğru açıklıyor. Bugün Davut Kıranlı ile ilgili açıklama biraz geç gelebilir!

Müge Anlı Davut öldü mü?

Son Dakika gelen haberlere göre Müge Anlı programına katılan Davut öldüğü yönünde! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Davut ağa yaşamına son verdiği öğrenildi! Davut Ağa memleketinde bugün cenaze namazı kılınacağı öğrenildi!

Davut Kıranlı ve Sevgi Kıranlı olayı neydi?

Müge Anlı programında Davut Kıranlı ve Sevgi Kıranlı olayı kısaca şöyleydi! Davut Kıranlı eşi Sevgi Kıranlı, evinin soförü kendisinden 15 yaş küçük Muammer ile kaçmasıydı. Trabzon'a kaçan Sevgi ve Muammer'i arayan Davut Kıranlı Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı tüm imkanlarıyla Sevgi ve Muammer buldu. Davut Kıranlı, eşim zorla tutuluyor demesine rağmen telefonda Sevgi Kıranlı Muammer sevdiğini dile getirdi. Ancak Davut bu sefer Sevgi zorla tutuluyor dedi. Cuma günü Sevgi ve Muammer İstanbul'a gelerek programa katıldı! İşte orada Sevgi ve Muammer birbirlerine aşık olduklarını dile getirdi ve programdan ayrıldı. Davut bey ise memleketine dönerek 2 gün sonra intihar ederek yaşamına son verdi.