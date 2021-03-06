Davut Güloğlu'nun Yargılanması Yeniden Talep Edildi

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sıla Gençoğlu hakkında 4 sene önce demokrasi ve şehitler mitingi için söylemiş olduğu sözler üzerine küfür ettiği iddiası ile hakaret suçundan 8.500 TL para cezasına çarptırılan Davut Güloğlu'nun yargılanmanın yenilenmesi talebi ile yapmış olduğu başvuru mahkeme tarafından reddedildi. İkilini arasında ki sular durulmadı. Diğer yandan Davut Güloğlu'nun hakime karşı sert sözler söylediği anlar dakika dakika kameraya alındı.

Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu'nun avukatı Fırat söylemez aracılığı ile yapmış olduğu yargılanmanın yenilenmesini talep etti. Bu talebi ile İstanbul 9. asliye ceza mahkemesine başvuru yapmıştı. Yapılan başvuru neticesinde talebi değerlendirmeye alan mahkeme, ‘’ Kabule değer olmadı’’ gerekçesini sunarak Davut Güloğlu'nun yapmış oldu talebi reddetti.

Mahkeme gerekçe olarak ‘’ CMK 311 ve devamında belirtilen yargılanmanın yenilenmesi koşullarından hiçbirine Uygun olmadığı, dilekçede yargılamaya gerektirir yargılama aşamasında değerlendirilmeyen yeni bir neden ve bu durumu bel gelecek herhangi bir delil mahiyetinde belge sunulmadığı, bu itibarla yargılanmanın yenilenmesi talebinin Kabule değer olmadı anlaşıldığından reddine’’ karar verildiğini iletti.

Olay Nasıl Oldu?

15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminin sonrasında yapılan ve ünlülerin katıldığı Yenikapı'da düzenlenmiş olan demokrasi ve şehitler mitingine katılım sağlamayan Sıla ‘’ darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki Şova katılmayacağım’’ İfadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Davut Güloğlu'nun katılmış olduğu bir televizyon programında ‘’ olsun gitsin’’ ifadelerini kullanmıştı. Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Davut Güloğlu'nun bu sözlerinden sonra ‘’ alenen hakaret’’ suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açmıştı. Mahkeme tarafından yargılanan şarkıcı Davut Güloğlu 2 Mayıs 2017 tarihinde, 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış daha sonrasında bu ceza 8500 TL Adli para cezasına çevrilmişti. Diğer yandan Sıla, Davut Güloğlu'na 60 bin TL'lik manevi tazminat açmıştı.