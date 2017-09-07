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David Beckham ve Burak Özçivit aynı projede yer alacak !

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Beckham , yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile birlikte aynı firmanın reklam yüzü olucak.İkili bir AVMnin reklam filminde oynayacak.

07 Eylül 2017 Perşembe 11:37
David Beckham ve Burak Özçivit aynı projede yer alacak !

Dubaili bir firmanın İstanbul'da yaptığı AVM'nin yüzü olan Burak Özçivit'e ikinci kez teklif götürüldü. Bir önceki reklam filminden milyonlar kazanan Özçivit, David Beckham'la yer alacağı ikinci reklamla da servetine servet katacak.

BURAK ÖZÇİVİT ORTA DOĞU'YU KASIP KAVURDU

Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu'da da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit, kariyerinin en önemli anlaşmasına imza atmaya hazırlanıyor. Haziran'da evlendiği Fahriye Evcen'le şu sıralar New York'ta olan Özçivit'in ABD'ye gidiş sebebi iddiaya göre sadece tatil değil. Dubai Emiri Şeyh El Maktum'un İstanbul'da inşa ettirdiği rezidans ve AVM'nin reklam yüzü olan yakışıklı oyuncunun, bu kez de New York merkezli projenin tanıtımlarında rol alacağı iddia edildi.

ALDIĞI ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI

Yakışıklı oyuncu, milyar dolarlık projenin reklam filmi için de yine konuşulanlara göre dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ile kamera karşısına geçecek. Özçivit, İstanbul'daki 'Emaar Square' projesinin Ortadoğu ülkelerinde de yayınlanan reklamları için 5 milyon TL'yi cebine koymuştu.

Son Güncelleme: 07.09.2017 11:51
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