Dans Görüntüleri Olay Olmuştu… Hande Sarıoğlu Konuştu!

Habertürk’de spor muhabiri olarak görev yapan Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından oryantal dans ettiği videosunu paylaşmıştı. Sosyal medyaya damgasını vuran görüntülerin ardından Habertürk yönetimi ünlü spiker ile bir görüşme gerçekleştirdi. 32 yaşındaki güzel sunucu, yaşananları ilk defa anlattı.

‘Kanaldan kendi isteğimle ayrıldım’

Oda TV’nin haberine göre Habertürk yönetimi tarafından daha önce de uyarıldığını belirten Sarıoğlu, kendi isteği ile görevi bıraktığını belirtti ve şunları söyledi:

“Karşılıklı aldığımız bir karar. Haber kanalının ciddiyeti, bir ağırlığı vardır. Fakat ben de kendi karakterimden vazgeçemiyorum. Ben renkli bir kişiliğim. Daha önce de kanal yönetimi beni uyarmıştı. ‘Daha dikkatli olmalısınız’ denildi. Ben de renkli kişiliğimden vazgeçemeyeceğimi, söyledim ve karşılıklı anlaşarak, istifamı verdim. Kanalımı çok seviyorum, beni hiçbir şekilde mağdur etmedi. Ben ne yaptığımın, paylaşımlarımın farkındayım. Dans gösterim de renkliydi, bunun farkındayım. Ancak dans ettim diye de tu kaka değilim.”

Sarıoğlu’nun olay yaratan videosu: