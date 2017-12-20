Danla Bilic'in Youtube kanalı neden silindi ?

Hazırladığı ilginç makyaj videolarıyla biranda fenomene dönüşen Danla Bilic'in Youtube'daki kanalını ziyaret edenler büyük şok yaşadı.1.5 milyondan fazla abonesiyle dikkat çeken Danla Bilic'in kanalını ziyaret etmek isteyenler şoke oldu.

Danla Bilic'e ait olan kanalı ziyaret etmek isteyenler "Bu kanal kapatıldı ve artık kullanılamıyor" uyarısıyla karşı karşıya kaldı.

Danla Bilic'in Youtube kanalının neden silindiğini instagram hesabından paylaştığı hikayeyle açıkladı..

Danla Bilic Instagram hesabından story paylaşarak, Youtube hesabını yanlışlıkla sildiğini duyurdu.