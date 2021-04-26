Sosyal medya fenomeni Danla Bilic evleniyor mu? Demet Akalan’ın yaptığı yorum olay oldu. Danla Bilic’in evlendiği iddiası kafaları karıştırdı. Danla Bilic'in paylaşmış olduğu fotoğrafa "Evlendin mi" yorumunu yapan şarkıcı Demet Akalın, bir anda magazin gündemini değiştirdi ve Danla Bilic’in sessiz sedasız evlendiğini düşündürdü. Danla Bilic, kafaları karıştıran bir yorum ile karşılaştı. Sosyal medya fenomeninin paylaşmış olduğu fotoğrafın ardından, "Evlendin mi" diye yorum bırakan Demet Akalın, bir anda magazin seyrini anında değiştirdi.Ünlü şarkıcının yaptığı o yorumun ardından sosyal medya fenomeni Bilic'ten de yanıt gecikmedi.

Şöhretini Youtube'da çekmiş olduğu konsept makyaj videoları ile yakalayan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, binlerce abonesi ve seveni ile yoluna devam ederken Danla Bilic'in sevgilisi Poyraz Teoman ile aşkına son sürat devam ediyor.

"Evlendin Mi" Sorusu Akılları Karıştırdı

Şu sıralar birlikte tatil yapan Danla Bilic ve Poyraz Teoman aşklarını tatilde daha da perçinliyorlar. Tulum'un ardından Miami'ye geçen çift Miami'de mağazaları dolaşırken çekmiş olduğu fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kafaları karıştıran bir yorum ile karşılaştı. Sosyal medya fenomeninin paylaşmış olduğu fotoğrafın ardından, "Evlendin mi" diye yorum bırakan Demet Akalın, bir anda magazin seyrini anında değiştirdi.

İlerleyen Aylarda Evlenebilirler

Kullanıcıların aklına Demet Akalın’ın bırakmış olduğu yorumun ardından 'acaba Danla Bilic evlendi mi, Danla Bilic gizli gizli evlendi mi ?' Sorusu akıllara gelirken birden sosyal medya gündemi değişti. Akalın'ın yorumundan sonra olay magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü fenomen çok geçmeden Demet Akalın’a cevap verdi. Ünlü fenomen Bilic, Demet Akalın'ın yorumuna, "Yok yok" diyerek cevap verdi. Ancak Danla Bilic ve Poyraz Teoman’ın önümüzdeki aylarda evleneceği iddia edildi. Çiftin ilişkilerinde bir ciddiyet olduğu ve ilerleyen zamanlarda evlilik düşündükleri biliniyor.