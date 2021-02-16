Danla Bilic aşkını ilan etti! Danla Bilic sevgilisi kim? 2021 lovelanmaya devam ediyor!

Ünlü youtuber Danla Bilic 14 Şubat Sevgilier Günü'nde aşkını ilan ederek sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Sevgilisiyle beraber ilk fotoğraflarını yayınladıktan sonra yurtdışına tatile giden çiftten ikinci bir kare geldi. Bunun üzerine gözler Danla Bilic'in sevgilisine çevrildi. Danla Bilic'in sevgilisi kim? Yaşı, mesleği gibi ayrıntılar merak edilerek araştırılmaya başlandı.

Suç Ortağı!

Sevgililer Günün'de ilk fotoğrafını paylaşan çift beraber Dubai'ye tatile gitti. Danla Bilic Dubai tatilinden bir fotoğraf daha paylaşarak "Suç ortağı" notunu ekledi. Danla Bilic aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken birçok sosyal medya kullanıcı sevgilisi Poyraz Teoman'ı mercek altına altı. İşte Danla Bilic'in sevgilisi Poyraz Teoman hakkında merak edilenler..

Poyraz Teoman kimdir?

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile aşk yaşamasının ardından merak edilen Poyraz Teoman;TED Ankara Koleji'nde lise eğitimini tamamlayarak ,Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında 1 yıl boyunca Paris'te Erasus programına katılmıştır.Ankara'da yaşamaktadır. İnstagram hesabı bulunan Poyraz Teoman'ın yaklaşık 3 bin takipçisi bulunmaktadır. Daha önce hiçbir magazin haberine konu olmayan Poyraz Teoman hakkında henüz fazla bilgi bulunmamaktadır.

Danla Bilic kimdir?

Danla Bilic’in gerçek adı Neslihan Damla Aktepe’dir. Boyu 1.65'dir. Danla Bilic 5 Ekim 1994 yılında Kütahya’da dünyaya gelmiştir. 26 yaşında olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Beykent Üniversitesi’nde psikoloji bölümüne başlamış fakat okulu yarıda bırakmıştır. YouTube’da paylaştığı makyaj videoları ile tanınmıştır. En çok izlenen youtuberlar arasında yer almayı başarmıştır. Bir dönem kilosu ile gündeme gelen Danla Bilic mide ameliyatı olarak zayıflamıştır. Şu an yaşadığı aşkla gündeme gelen Danla Bilic daha önce "Tatlıcı" lakaplı Berat Demir ile aşk yaşıyordu.