CZN Burak Sevenlerine Kötü Haber! Fenomen Şefin Restaurantı Kapatıldı

Ünlü şef ve aynı zamanda sosyal medya fenomeni CZZ Burak’ın restoranın kapatıldı. Ortadoğu'nun en büyük restoranı olarak bilinen Dubai şubesi bazı gerekçelerden dolayı kapatıldı. Ortadoğu'nun en büyük restoranı olaN şube Twitter'dan öğrenilen bilgiye göre ise, restoranın koronavirüs tedbirleri ne uymadığı gerekçesiyle kapatıldı ifade edildi.

Ünlü şef ve aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan CZN Burak'ın, 25 Aralık 2020 tarihinde Ortadoğu'nun en büyük restoranı olan Dubai şubesine açmıştı, bu açılış sosyal medyanın gündemine adeta bomba gibi düşmüştü, alınan bilgilere göre ünlü şefin Dubai'de ki ile açtığı şube kapatıldı.

Twitter'dan öğrenilen kapanan şube olayına ilişkin şu ifadeler kullanıldı, ‘’ Koronavirüs ihtiyati tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle’’ kapatıldı ifadeleri kullanıldı. Twitter üzerinden yapılan açıklamada CZN Burak’a ait olan Dubai'deki restorantı üstü bulanık bir şekilde yayımlanan fotoğraf yayımlanırken, konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken CZN Burak da konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapmadı.

Twitter'da ekran paylaşımını ardından sosyal medyada yorum yapan kullanıcılar, restoranın kapandığını doğruladı. Instagram fenomeni olan ünlü şef, hesabında yapmış olduğu lezzetli yemeklerin fotoğraf ve videolarına yer verirken aynı zamanda hesabından çok sayıda kişiye yardım yaparken paylaşımlarda bulunuyor. Çok hızlı bir şekilde ününe ün katan ünlü şef, Dubai şubesinde ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve Oyuncu Steven Segal gibi ünlü isimleri ağırladı. Ortadoğu'nun en büyük restoranı olarak bilinen Dubai şubesi şimdiye kadar 45 binden fazla müşteriye kapılarını açtı. CZN Burak'tan konuya ilişkin net bir açıklama gelmesede, ünlü şef dün Instagram hesabından Dubai restaurantından, çok sayıda fotoğraf ve videolar yayımladı. Dubai’deki sevenleri tarafından oldukça merak edilen bu sorunun cevabı işte tam bilinmezken yayımlanan videolar ve fotoğraflar akıllarda karışıklık yarattı. Konuya ilişkin açıklama yapılması beklenen ünlü şeften şu anlık herhangi bir açıklama gelmedi.