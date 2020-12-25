CZN Burak'ın Dünyanın En Yüksek Gökdeleninde! CZN Burak Kimdir?

CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir’in fotoğrafı Dubai’nin en ünlü gökdelenlerinden birine yansıtıldı! Peki Burak Özdemir kimdir? Vatandaşlarımız sosyal medya da gündem olan olaydan sonra Burak Özdemir kimdir, CZN Burak kimdir, neden fotoğrafı gökdelene yansıtıldı gibi sorular sormaya başladılar. Bir anda tekrar trend olan CZN Burak ve Dubai’ye dair ayrıntılar ise haberimizde;

Burak Özdemir’in fotoğrafı dünyanın en yüksek gökdeleninden yansıtıldı gündem oldu!

Ünlü şef Burak Özdemir birçok kişi tarafından CZN Burak olarak tanınıyor. Ünlü şef ise Dubai’de yeni lüks restoranını açmak için bulunmaktaydı. Tamamlanan restoranın açılı içinse ünlü şef dünyanın en yüksek gökdelenini kullandı!

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Burak Özdemir Dubai’de açtığı yeni lüks restoranının tanıtımı için dünyanın en büyük gökdeleninden kendi fotoğrafını yansıttı.

CZN Burak olarak bilinen hem sosyal medya ünlüsü hem de başarılı bir şef olan Burak Özdemir, Dubai’de yeni lüks restoranı için çalışmaları bitirdi.

Restoran açılışı ise 25 Aralık yani bugün olacak. Restoranın şimdiye kadar açılan Dubai ve Orta Doğu’daki en büyük restoran olduğu iddia edildi. Restoran tanıtım reklamı içinse ilginç bir yol seçildi. Dubai kentinin en uzun binası olan Burc Khalifa’da halk Burak Özdemir’in fotoğrafı ile güne başladı.

Burak Özdemir ise bu anları aynı zamanda sosyal medya hesabından da hayranlarıyla paylaştı. CZN Burak paylaşımına ise ayrıca bir not düştü. Dubai’nin kendini çok güzel karşıladığını ve teşekkür ettiğini yazdı.

Burc Khalifa

Burc Khalifa ise, Dubai’de yer alan dünyanın en uzun gökdeleni olarak biliniyor. 4 Ocak 2010 tarihinde tamamlanan gökdelenin eski ismi ise Burc Dubai ismini Halife bin Zayid el-Neyhan’dan almakta.

CZN Burak Kimdir?

Sosyal medya fenomeni olan CZN Burak’ın gerçek ismi ise Burak Özdemir’dir. 1995 yılında doğan Burak Özdemir sadece 25 yaşındadır.

Restoran zinciri olan Hatay Medeniyetler Sofrasının da sahibidir. CZN Burak ise daha katıldığı yemek şovlarındaki gülümsemesiyle tanınmaktadır. Sosyal medyada ise “Smiley bae” lakabıyla bilinen ve sosyal medya aracılığıyla da hızlıca ün kazanan başarılı şef Burak Özdemir ise Arap ve Anadolu mutfağına ait yemekler yapmaktadır.

İstanbul’da doğan fenomen Burak Özdemir ise aslen Hatay’ın Yoncakaya köyündendir.

Kameradan gözlerini ayırmadan yemek yapması ve şirin gülümsemesi ile tanınan Burak Özdemir’in babası ise tekstil firmasına sahiptir. Babasının desteğini alarak 2011 yılında Aksaray’da Hatay Medeniyetler Lokantasını açtı. Başarılı olan Burak Özdemir birkaç yıl içinde ise lokanta zinciri sahibi oldu.