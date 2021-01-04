Çukur Yeni Bölüm Var Mı Yok Mu? 4 Ocak Çukur Dizisi 110. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Çukur, 4. sezonuyla başarılı bir şekilde yayın hayatına devam ediyor. En son yayınlanan 4. sezon 17. bölümde Koçovalılar, Nehir ve Efsun'u kurtarmak için harekete geçmişti. Aksiyonu bol sahnelere şahitlik ettiğimiz yeni bölüm izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Araya yeni yılın girmesiyle birlikte 4. sezon 18. bölümün (110. bölüm) 4 Ocak Pazartesi günü yayınlanması bekleniyordu. Her zamanki gibi Pazartesi günü Show TV ekranlarının başına oturan diziseverler bu hafta Çukur dizisi yeni bölümü yayınlanmayacak. Heyecan ve aksiyon dolu bölümlerin yayınlanmamasıyla birlikte izleyiciler Çukur neden yok sorusunun cevabını araştırmaya başladılar.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Show TV ekranlarının rekortmen dizisi Çukur 110. bölümle bu hafta değil, bir sonraki hafta ekranlara gelecek. 1 haftalık bir aradan sonra dizi 11 Ocak Pazartesi günü kaldığı yerden yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecek. Dizinin 110. bölüm fragmanının da yayınlanmamasıyla birlikte izleyicilerin heyecanı katlanarak arttı. 4. sezon 18. bölüm bir hafta aradan sonra sevenlerine yeniden merhaba diyecek.

Yayınlanan en son bölümde Erdenetler ve Çukur arasındaki savaş giderek alevleniyordu. Banka baskınına şahit olduğumuz son bölümde, Çukur bankadaki tüm paraları ele geçiriyor. Çukur ailesi arasında yapılan çekiliş sonucunda Erdenetler üyeleri birbir paylaşıldı. Kimin kimi öldüreceği bu şekilde belirlendi. Efsun ve Nehir'i kurtarma operasyonu da başarılı bir şekilde tamamlandı. Cengiz Erdenet yeni bölümde bir oğlunu daha toprağa vermek zorunda kalacak.

Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Kulkan'ın Cengiz'e söylediği "Senin oğlun öldü" sözleri Ogeday'ın öldüğü şeklinde yorumlandı. Bizleri bekleyen 110. yeni bölümde Ogeday'ın ölüm sahnesine şahitlik etmemiz çok muhtemel gibi görünüyor. Yeni bölümde Farabi'den alıntı yapan Yamaç Koçovalı “Her şeyi yok sayan insanların, eninde sonunda varacağı yer hüsrandır.” sözlerini kullandı.

4 OCAK ÇUKUR YENİ BÖLÜM!

Çukur hayranlarına kötü haber! Dizinin 4 Ocak Pazartesi günü yayınlanması gereken yeni bölümü bu hafta yayında son dakika değişikliği yapıldı. İzleyiciler 110. bölümü heyecanla beklerken, dizinin bir hafta sonra yayınlanacağının bilgisi paylaşılmıştı. Çukur yeni bölüm 11 Ocak Pazartesi günü kendi gününde kendi saatinde yeniden hayranlarının karşısında çıkması bekleniyordu ancak son dakika plan değişikliği yapıldı.

Çukur dizisi bu akşam kendi saatinde kendi kanalında yeni bölümüyle ekranlara gelecek! Çukur bu akşam yayınlanacak.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 18:31