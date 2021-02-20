Çukur Yamaç Ne Yapacağını Bilemedi! Seyirciler Bile Şaşırdı

Show TV ekranlarında Ay Yapım imzalı olarak seyirci kitlesi karşısına çıkan Çukur'un yeni bölüm tanıtımı dizinin hayranları ile buluştu. Yamaç’ın evine döndüğü belli olan tanıtımda Sultan Hanım'ın oğlunu gördükten sonra yaşadığı mutluluk, fragmanı izleyen dizi hayranlarının gözünden kaçmadı. Yamaç, evine döndüğü zaman gördüğü değişiklikler karşısında oldukça şaşırıp bu halini saklayamaz iken Saadet Amca hakkında olan sözleri ise seyircilerin dikkatini çekmeyi başardı. Diğer taraftan Cumali ise Yamaç’ı kaybettiğini düşünürken Damla'ya çukurdan gitmeyi teklif etmesi ile dizinin yeni bölümüne damga vuracak gibi duruyor. Tüm bu gelişmeler arasında eve dönen Yamaç ve Amca arasında yaşanacak olan gelişmeler heyecanla beklenip dizi izleyicilerini ekrana kilitliyor.

Şimdiye kadar 116 bölümünü geride bırakan sevilen dizi Çukur’un final yapacağı haberleri de magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yavaş yavaş final bölümüne doğru yaklaşan başarılı proje Çukur, Mayıs ayında izleyici kitlesine veda edeceğini duyurup, bir bilgi paylaşımını bulunmuştu. Final yolunda olan sevilen dizi Çukur, önceki haftalarda önemli gelişmeler yaşamış ve zaman atlaması ile yeni sahneler göstererek farklı sahneleri izleyici karşısına çıkarmıştı. Dizinin yeni bölümü 22 Şubat Pazartesi akşamında yayınlanacak iken Çukur'un 117. bölümünde yaşanacak olaylar ise merakla beklenilip takip edilmekte. Gökhan Horzum tarafından kaleme alınan sevilen dizinin yönetmenliğini ise Sinan Öztürk üstlenmektedir. Her yeni bölümünde seyircileri ekranlara kilitleyip unutulmaz dakikalar yaşatan Çukur, Pazartesi akşamı saat 20.00’da Show TV'de yeni bölümü ile ekranlara gelmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Yamaç yıllar sonra yeni bölümde evine dönüp herkesi çok şaşırtacak ve ev halkı da ona eşlik edecek. Yıllar sonra Çukur’a döndüğünü öğrenen herkes bu gelişme ile nasıl baş edeceğini bilemezken mahallede şaşırtıcı yenilikler ile karşılaşılır. Yamaç hem Çukur’a hem de ailesine neler olduğunu anlatmaya çalışıp diziyi farklı bir boyuta sürükler.