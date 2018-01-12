Çukur'un yıldız ismi Dilan Çiçek Deniz'den aşk itirafları !

Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Etiler’de bir kafeden çıkarken objektiflere takıldı. Muhabirlerin kendisine yönelltiği soruları içtenlikle yanıtlayan güzel oyuncu aşk hayatı hakkında da samimi itiraflarda bulundu.

Ekranların güzel oyuncusu Dilan Çiçek Deniz , oyuncu Furkan Andıç ile yeni bir aşka başlamasıyla ilgili konuştu. Çıkan aşk haberlerini doğrulayan güzel oyuncu, "Haberler doğru fakat bu konuyla ilgili konuşmayayım, şimdilik bana kalsın. Belki daha sonra konuşuruz" ifadelerini kullandı.

'Çukur' dizisinde Aras Bulut İynemli ile cesur sahneleri nedeniyle Okan Can Yantır’dan ayrıldığı iddia edilen Deniz o iddiaları yalanyarak , "Ayrılık nedenimiz o sahneler değildi. Anlaşamadık, ayrıldık. Kendisi o sahneleri kıskanmazdı. Asıl nedeni bana kalsın" şeklinde konuştu.