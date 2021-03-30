Çukur'un Favori Karakteri Diziden Ayrılıyor

Geçtiğimiz günlerde sezon finaline yaklaştığı haberi öğrenilen Çukur isimli televizyon dizisi dizi izleyicilerinin gözde yapımlarından bir tanesi. Uzun süredir ekranlarda olan sevilen yapım Çukur, sezon sonunda ekranlara veda edecek. Be bu veda için hazırlıklarını sürdürüyor. Sevilen dizinin final öncesinde yapılacak hazırlıkları da önceki haftalarda başladı. Olması gereken ayrılıklar meydana gelirken final öncesi bazı karakterler ile yollar ayrılma noktasına geldi. Son olarak edinilen bilgilere göre ise favori karakterlerden birinin ayrılacağı haberi dizi izleyicilerini üzdü. Peki Çukur’a veda edecek oyuncu kim?

Show TV'nin ve izleyici kitlesinin favori dizisi olanı Çukur'un oyuncu kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil, Aras Bulut İynemli ve Necip Memili gibi başarılı oyuncular bulunuyor. Projenin başrollerine hayat veren sevilen isimler gelecek hafta sergilenecek olan 123. yeni bölümde yaşanacak olan ölüm sahnesinde hayranlarını şoka uğratacak. Bir ölüm sahnesi ile ekranlara veda edecek olan oyuncu, dizinin finalinin yaklaşmasının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Bu hafta 123. bölümünü ekranlara getirecek olan Çukur isimli diziye veda edecek olan ismin Celasun olduğu öğrenildi. Kubilay Aka tarafından hayat verilen Celasun karakteri bir ölüm sahnesi ardından Çukur ile olan tüm bağlarını koparacak. Gazeteci Birsen Altuntaş ise kulis konuşmalarından edindiği bilgilere göre Kubilay Aka'nın canlandırdığı Celasun’un Çukur'a veda edeceği haberini paylaştı. Bunun yanı sıra milyonların sevgilisi Kubilay Aka'nın yeni bir diziye başlayacağı da dikkatleri çekti. Aka yine Show TV'de yayın hayatına başlayacak olan Camtavanlar isimli bir yazlık dizide rol alacak. Yeni diziye başlayacağı öğrenilen Kubilay Aka'nın duygusal bir ölüm sahnesi ile ekranlara veda edeceği konuşuluyor. Sevilen oyuncunun yeni dizisi olduğu öğrenilen Camvatanlar isimli projede senaryonun Meriç Acemi tarafından kaleme alındığı ve dizinin Ojo picture imzalı olarak ekranlara geleceği öğrenildi. Kubilay Aka'nın partneri ise Bensu Soral olacak.