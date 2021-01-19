Çukur Seren öldü mü? İrem Sak Çukur'a veda mı ediyor? İrem Sak kimdir?

Çukur 18 Ocak Pazartesi ekrana gelen yeni bölümü ile izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Nefesleri kesen fenomen dizide ise bir ayrılık daha yaşandı. Dün akşam yayınlanan 112. bölümde güzel oyuncu İrem Sak diziye veda etti.

Kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nejat İşler,Perihan Savaş,Necip Memili, Rıza Kocaoğlu,Damla Sönmez ,Kubilay Aka gibi başarılı isimlerin yer aldığı pazartesi akşamlarının vazgecilmez dizisinde ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Dün akşam yayınlanan 112. bölümü ile Çağatay Seren Erdenet'i öldürdü.

Seren Erdenet öldü!

Kuzeni Çağatay Erdenet tarafından köşeye sıkıştırılan Seren Erdenet'in artık kaçıcak bir yeri yoktu ve Çağatay Seren'i öldürdü. Böylelikle İrem Sak tarafından canlandırılan Seren Erdenet karakterinin hikayesi bitmiş oldu. Başarılı oyuncu İrem Sak Çukur dizisine veda etmiş oldu. İrem Sak sosyal medya üzerinden de diziye vedasını duyurarak herkese teşekkür etti. Aynı şekilde Çukur dizisinin yapımıda İrem Sak'a teşekkür ederek ayrılığı duyurdu.

İrem Sak 1986 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. İrem Sak, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur. Eğitim hayatına Sivas'ta başlayan İrem Sak, üniversite eğitimi için 2006 yılında İstanbul'a gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer aldıktan sonra reklamlarda oynamaya başlamıştır. Oynadığı reklamlardan bazıları ise şunlardır: Domino's Pizza, Garanti Bankası, Coffee Mate, Allianz, Teknosa ve Money Club.

Yer aldığı projeler ise şöyledir:

Tv Programları:

5'er Beşer

İnsanlar Alemi

Güldür Güldür

Dizileri

Çukur

Şen Yuva

Bir Aile Hikayesi

Yalan Dünya

Filmleri:

Ölümlü Dünya

Martı

Düğüm Salonu

Dedemin Fişi

Dönerse Senindir

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 14:37