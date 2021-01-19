Çukur Hayranlarını Üzecek Bomba Haber! Aliço Ölüyor Rıza Kocaoğlu Çukur'dan Ayrılıyor!

Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’da adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Sevilen isimlerin diziden çıktığı haberleri arka arkaya geliyor. Son olarak İrem Sak’ın veda ettiği dizide, sevilen karakter Aliço’yu canlandıran Rıza Kocaoğlu’nun yeni bir dizi için diziden ayrılacağı öğrenildi. Aliço ölerek diziye veda edecek ve hayranlarını epey üzecek. Peki Rıza Kocaoğlu neden Çukur’dan ayrılıyor, Çukur ne zaman final yapacak? İşte tüm merak edilenler...

Aras Bulut İynemli, Öner Erkan, Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez, Perihan Savaş gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Çukur dizisinde sevilen isimler arka arkaya diziden ayrılıyor. Dizide Selen karakterini canlandıran İrem Sak’ın ardından Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu’nun da diziden ayrılacağı açıklandı.

Önümüzdeki aylarda final yapması planlanan Çukur’da karakterler yavaş yavaş diziye veda ediyor. Dizide rol almaya yeni başlayan ama kısa sürede çok sevilen İrem Sak’ın ayrılığının ardından Aliço karakterinin ayrılması hayranlarını çok üzdü. Seyirciler ise Rıza Kocaoğlu’nun Çukur dizisinden neden ayrılacağını merak ediyor.

YENİ DİZİ PROJESİ VAR, TRANSFER OLDU!

Çukur dizisinde Rıza Kocaoğlu tarafından canlandırılan Aliço karakteri seyirciler tarafından çok benimsenmiş ve sevilmişti. Fakat öğrenilen son bilgilere göre, final bölümlerine yakın bir zamanda Aliço karakteri ölecek ve Rıza Kocaoğlu Çukur dizisine veda edecek. Bu vedanın asıl sebebi ise Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocağlu yeni bir diziye başlayacak olması oldu. Sevilen ikili Rıza Kocaoğlu ile Sarp Akkaya yeni bir diziyle ekranlara gelecek.

Suskunlar ve Ezel dizisinde gösterdiği performansla kendine hayran bırakan Sarp Akkaya ve Çukur’da Aliço’yu canlandıran Rıza Kocaoğlu Kaybedenler Kulübü filminin spin off projesi için bir araya gelecek.

Yeni projede başarılı yönetmen Mehmet Ada Öztekin’in süpervizörlüğü üstlenecek. Acun Ilıcalı’nın yeni platformu olan Exxen’de yayınlanacak olan dizinin adının “6.45 Yayınevi’nde Standart Bir Gün” olacağı öğrenildi.

ÇUKUR BİTİYOR MU FİNAL Mİ YAPACAK?

Son zamanlarda pek çok karakterin ayrıldığı sevilen dizi Çukur, bu sezon final yapacak. Ekranlara veda etmesi izleyicilerini üzse de dizide oynayan oyuncular yeni projelerde yer alacaklarını açıklamaları ile birlikte yüreklere su serptiler.