4 sezon boyunca Show TV ekranlarında seyircilerle buluşan “Çukur” dizisi için bu sezon final sezonu olarak görüldü. Mayıs ayına az süre kalması finalin yaklaştığı haberini verdi. Bu durumun en önemli sebebi olarak Çukur’da bulunan önemli bir karakterin diziden ayrılması gösterilirken hikayenin de her geçen gün tükenmeye başladığı gözlemlenmektedir. Dizinin oyuncu kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil, Aras Bulut İynemli, Necip Memili gibi birbirinden başarılı isimlerin dizi içinde rollerinin halen devam ettiği bilinse de Çukur’un final yapması çok uzak bir ihtimal olarak görünmüyor. Çukur’un Mayıs ayında final yapacağı bilgisi kesinleşti mi? Çukur final mi yapıyor? İşte milyonlar tarafından merak edilen sorular ve yanıtları…

İlk kez 23 Ekim 2017 tarihinde ekranlara gelmeye başlayan başarılı dizi, o günden bugüne kadar çok geniş izleyici kitlesine ulaştı ve yüksek reyting oranları aldı. Ay Yapım imzalı başarılı bir proje olan “Çukur” uzun yıllar boyunca Pazartesi akşamlarının birinciliği konumunu korudu. Aynı zamanda Show TV ekranlarının da adeta bir kurtarıcılığını yapan dizi final yapmak üzere.

Netleşen bilgilere göre çukur Mayıs ayında ekranlara getireceği 125. bölüm ile birlikte ekranlara veda edecek. TV100’den Birsen Altuntaş, Çukur hakkında son gelişmeleri hayranları ile paylaştı. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde dizinin 2 yıllık zaman atlaması yaşanacağı öğrenildi.

Büyük bir değişime gidilecek olan dizide Efsun’un bebeği de görülmüş olacak. Tüm bu gelişmeler sürdürülürken Volkan tarafından Afganistan’a kaçar kaçırılan Yamaç’ın da yeni görüntüsü herkesi şoka uğratacak gibi duruyor. Edinilen bilgilere göre Çukur dizisinin 125. bölüm ile final kararı alması oyuncular tarafından yapılan bir yayın sırasında seyircilere bildirilmişti. Alınan o final kararının ise Mayıs ayında olacağı netleştirdi. Ancak bayram öncesi mi yoksa bayram sonrasına olacağı henüz kesin bir bilgi değil.