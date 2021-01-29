Çukur dizisine bomba konuk!

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın oynayacağı iddia edilmişti . İddiaların çıkmasının nedeni ise ünlü teknik direktörün sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf olmuştu. Aykut Kocaman yaptığı paylaşımla kafaları karıştırarak Çukur dizisine dahil olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Aykut Kocaman Çukur yazılı pankartın önünde fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımı görenler ise Aykut Kocaman'ın Çukur dizisinde oynayacağını düşündü. Aykut Kocaman'ın Çukur dizisinde oynayıp oynamayacağı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Aykut Kocaman Çukur dizisinde oynayacak mı?

Aykut Kocaman Çukur'da

Çukur yazılı pankartı paylaşan Aykut Kocaman yeni paylaşımda bulunarak iddiaları doğruladı. Çukur'da Yamaç karakterini oynayan başrol Aras Bulut İynemli ile beraber fotoğraf paylaştı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur'da Fenerbahçe eski teknik direktörü Aykut Kocaman konuk olacak. Aykut Kocaman daha öncede Çukur dizisinde konuk olmuştu.1 Şubat Pazartesi ekrana gelecek yeni bölümde Aykut Kocaman'da yer alacak.

Çukur dizisinin yapımını Ay yapım üstlenirken, yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturuyor. Senaryosunu ise Gökhan Horzum ve Damla Serim ile birlikte kaleme alıyor. Çukur her pazartesi saat 20:00'de Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

Aykut Kocaman kimdir?

Aykut Kocaman,5 Nisan 1965 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Artvinli'dir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Çocuk yaşlarında spor ile ilgilenmeye başlamıştır. İlk olarak Sakaryaspor ile futbol hayatına profesyonel olarak başlamıştır. Burda gösterdiği başarılı performanslarından sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Burda büyük başarılara imza atmıştır. İstanbulspor'a transfer olduktan bir müddet sonra teknik direktörlük hayatı başlamıştır. 2000 yılında İstanbulspor ile başlayan teknik direktörlük hayatı sırasıyla Malatyaspor, Konyaspor, Osmanlıspor ve Fenerbahçe gibi takımlarda devam etmiştir.

