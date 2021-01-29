Çukur Dizisinde Sürpriz Veda! Hangi Oyuncu Diziden Ayrılıyor?

Çukur Pazartesi akşamlarının en sevilen ve en çok tercih edilen dizilerinden biri. Uzun zamandır ekranlarda yer almasına rağmen reyting oranları hala çok yüksek olan dizinin kendine has bir seyirci kitlesi bulunuyor. 3 gün sonra Pazartesi akşamı 114. yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Çukur’dan yeni bölüm öncesi yeni görüntüler seyirciler ile paylaşıldı. 1 Şubat akşamında izleyici kitlesi ile buluşmak için gün sayan dizi yeni bölümünde önemli gelişmelere gebe. Özellikle son dönemlerde diziden ayrılan karakterler ile gündeme gelen dizi, Nejat İşler ve İrem Sak gibi isimlerin de veda etmesi ile çok konuşulmuştu. Peki bu hafta diziden ayrılan isim kim olacak? İzleyiciler artık yayınlanan her yeni bölüm öncesinde bu soruyu yöneltirken veda edecek ismim kim olduğu ise merak konusu oldu. Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan ve Ayyapım imzasını taşıyan Çukur yayınlanan fragman ile gelecek bölümü daha da merak ettirdi. Yamaç ve Sultan Koçovalı'nın gerilim dolu sahnelerinin ekranlarda gösterildiği dizide, Yamaç annesine Efsun'u evden kovması gerekçesi ile tepki göstermekte. Sultan ise İdris'in katili olarak Efsun’u gördüğü yorumunu yaparken Yamaç, annesine rest çekerek bu konuşmayı sonlandırıyor. Yamaç’ın bu tepkisi üzerine Izleyiciler ise Sultan Hanım'ın Efsun’u kabul edip etmeyeceği hakkında meraklı olduklarını belirten yorumlar yaptı.

Show TV ekranlarının iddialı dizisi Çukur, Ayyapım imzası taşırken merakla beklenen fragmanını yayınladı. Seyirciler Pazartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümü ise heyecanla bekliyor. Yamaç Çağatay'ın ölümü sonrasında rahat olacağını düşünürken Efsun’un evden gittiği haberi ile yıkılıp onu aramaya başlayacak ve bu duruma çok üzülecek. Akın ve Yasmin'in düğün hazırlıkları sebebiyle diğer taraftan Koçovalılar savaşa kısa bir ara verecek. Uzun bir aradan sonra gerçekleşecek olan Koçovalıların düğünü ise gergin bir bekleyişe sebep olacak gibi duruyor.

Nihayet eve dönme zamanı geldiğini öğrenen Vartolu ise Çukur'a yolculuğunda Cumali amca ile beklenmeyen bir sürpriz ile karşı karşıya gelecek. Bu ve bunun gibi gelişmeler Çukur'un yeni bölümünde yer almak için gününü beklerken yeni bölüm seyirciler tarafından iple çekilmekte. Dizinin senaryosu Gökhan Horzum’a ait iken yönetmenliği ise Sinan Öztürk tarafından yapılmaktadır. Çukur'un heyecanla beklenen yeni bölümü ise Pazartesi akşamı saat 20.00’da Show Tv’de seyirciler ile buluşmak üzere beklemektedir.