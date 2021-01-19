Çukur Dizisinde Şok Eden Veda! Akın Koçovalı Öldü Mü?

Kendine özgü izleyici kitlesine sahip olan ve ilgi ile izlenen dizi Çukur yayınladığı son bölüm 112. bölümde şok eden final sahnelerini izleyici kitlesi ile paylaştı. 112. son bölümü ile izleyici karşısına çıkan Çukur, eşsiz sahneleri ile hayranlarından yine takdir topladı. Son olaran Öner Erkan ve Mustafa Avkıran diziden ayrılmıştı ve böylelikle Selim ve Cengiz Erdenet isimli karakterlere veda etmiştik. İrem Sak da hayat verdiği Seren Erdenet karakterinin kuzeni Çağatay tarafından öldürülmesi ile yayınlanan son bölümde diziden ayrıldı. Yaşanan final sahnesinde ise Akın Koçovalı’nın, Kulkan Erdenet’in bombalı tuzağına düştüğünü izlemiştik. Peki Akın Koçovalı öldü mü? İşte dizi hakkındaki son gelişmeler ve haberimizin deyatları…

Son dönemin favorisi Çukur’un başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Nejat İşler, Perihan Savaş ve Hazal Subaşı gibi birbirinden başarılı isimler paylaşıyordu. 18 Ocak Pazartesi günü ise dizinin son bölümü olan 112. Bölüm ekranlara geldi. Dizinin dün akşam yayınlanan sahneleri ise çok kunuşuldu. Çağatay karakteri, babası Cengiz Erdenet’İn ölümü sonrasında şirketin başına geçmişti. Ardından yanına aldığı Kulkan karakteri ile adeta yeni bir savaş hazırlığı yaptı. Çağatay İrem Sak’ın canlandırdığı kuzeni olan Seren Erdenet’i öldürmüştü ve bu durumda Çukur’a da büyük bir tuzak kurmuş hale geldi.

İrem Sak Çukur’da Çağatay karakterinin kuzeni olan Seren Erdenet karakterini canlandırıyordu. Senaryo gereği öldürülmesi sonrasında ise diziye veda etti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Çukur’un sosyal medya hesabından da resmi olarak İrem Sak’a ve Seren Erdenet karakterine veda mesajı paylaşıldı. Yapılan paylaşıma bazen dost bazen de düşman oldun ama babanın intikamını alarak gittin açıklaması yazıldı. Notun sonuna da Güle güle Seren. Teşekkürler İrem Sak ifadeleri kullanılarak veda paylaşımı yapılmış oldu.

İrem Sak da diziden ayrılmasından sonra Instagram hesabı üzerinden Çukur’un kalabalık bir aile olduğnu bu yüzden her ismi tek tek yazamayacağını ve kendisinin hayatına, Çukur’un renk kattığını yazdı.

Dizide sahnelenen patlama sahnesi ardından ağır yaralanan Akın Koçovalı’nın ölüp ölmediği ise gelecek bölümlerde öğrenilmek üzere bekliyor.