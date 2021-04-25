Çukur'da Finale Doğru Yeni Gelişmeler

Televizyon ekranlarının en sevilen dizileri arasında yer alan ve Ay Yapım imzalı olarak seyirci karşısına çıkan Çukur isimli dizinin yeni bölümünden ön tanıtım videosu paylaşıldı. Show TV'de yayınlanan dizinin ön tanıtım videosunda Akın ve Amca’nın arasında yaşanan gerilim dolu dakikalar yer aldı. Bunun yanı sıra Yasmin'in sağlık durumu da merak edildi. Diğer taraftan maskeli gizemli olan adam da bu kez Emmi’ye saldırdı ve Yamaç ise Aliço’dan Emmi’nin yaşadıklarını öğrenip harekete geçti. Yamaç ve maskeli adam arasında geçen aksiyon dolu sahneler seyirci kitlesinde büyük bir heyecan uyandırdı ve dizinin yeni bölümünün merak içerisine beklenilmesini sağladı.

Yamaç, Vartolu'nun yapmış olduğu son hamle ile silahları kaybetmişti ancak harekete geçmeye karar verdi. Amca’dan emir alıp Emmi’nin peşine düştüğü öğrenilen maskelinin saldırısı da nefesleri kesecek bir gelişme olacak. Yine yeni bölümde Yasmin ise zehirlenecek ve ölümle burun buruna gelip hayranlarını korkutacak. Akın ise Amca ile yüzleşecek ve bu sahne izleyici kitlesinin oldukça dikkatini çekecek. Emin'in başına gelenler ardından Çukur'a ağır bir ders vermek isteyen Yamaç ise dizinin en önemli anlarını ekranlara taşıyacak. Diğer taraftan Amca da planlamış olduğu yeni oyun ile birlikte Yamaç ile Vartolu arasında bulunan tüm iplerin kopmasına sebep olacak.

Sevdiklerini koruma amacıyla Yamaç, akıl dolu planlar yapacak ve bu sayede bir kişiden de intikam almayı başaracak. Amca ise kurmuş olduğu tuzak ile birlikte beklenmeyen bir ismin sonunun gelmesine sebep olacak. Gökhan Horzum tarafından senaryosu kaleme alınan başarılı dizi Çukur'un yönetmenliği Sinan Öztürk tarafından yapılıyor. Show TV dizisi olan Çukur'un kadrosunda Perihan Savaş, Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak, Damla Sönmez, Kadir Çermik, Hare Sürel, Boncuk Yılmaz, İrem Altuğ, Cem Uslu, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Aytaç Uşun ve İlkay Akdağlı gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.