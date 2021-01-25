Çukur Çağatay Erdenet ölecek mi? Nejat İşler Çukur'dan ayrılıyor mu? Nejat İşler kimdir?

Show TV'nin fenomen dizisi en son 112. bölümü ile ekranlara gelerek yine nefes kesen bir bölüme imza attı. Yayınlandığı her bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran Çukur izleyiciyi yine heyecanlandıran sahne ile bıraktı. 113 bölümü bir haftadır merakla beklenen dizide yayınlanan fragman ise kafaları karıştırarak Çağatay Erdenet bu bölüm ölecek mi? sorusunu gündeme getirdi. Peki Çağatay Erdenet ölecek mi? Nejat İşler Çukur'a veda mı ediyor?

Çukur'un 113.bölümü fragmanından sonra sosyal medyada Çağatay Erdenet'in öleceği iddia edildi. Çağatay ve Kulkan'ın planlar yaparak Koçovalılar'a bombalı tuzak kurmasının

ardından kurtulan Yamaç bunun bedelini ağır ödetecektir. Çukur'un 113. bölümü 25 Ocak Pazartesi ekranlara gelecek. Çağatay Erdenet'in ölüp ölmediği bu akşam yayınlanacak bölümle ortaya çıkacak. Çukur her pazartesi Show TV'de saat 20:00'de yayınlanıyor.

Nejat İşler kimdir? Nejat İşler hakkında merak edilenler...

Nejat İşler; 28 Şubat 1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi'nin devlet konservatuar bölümünden mezun oldu. (1995). Devlet tiyatrosunda oynama başladı. Daha sonra birçok dizi ve filmlerde yer aldı.

Dizileri:

Gurur, Deli Yürek, Şehnaz Tango, Nasıl Evde Kaldım, Dedem Gofret ve Ben, Aşk ve Gurur, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Gülbeyaz, Aliye, Bıçak Sırtı, İntikam, Parmaklıklar Ardında, Keşanlı Ali Destanı, Kapalı Çarşı, Beyaz Gelincik, Çukur.

Filmleri:

Eylül Fırtınası, Mustafa Hakkında Herşey, Anlat İstanbul, Çalıntı Gözler, Barda, İstanbul Kırmızısı, Siyah Beyaz, Kaybedenler Kulübü, Çınar Ağacı, Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

Behzat Ç. Ankara Yanıyor, Kış Uykusu, İkimizin Yerine, Yaşamın Kıyısında, Yumurta, Kış Uykusu, Ejder Kaplanı, 2Süper Film Birden, Eylül Fırtınası.

Şu an Çukur dizisinde oynayan Nejat İşler aynı zamanda Blu Tv'de yayınlanan Bir Ercüment Çözer hikayesi " Saygı" dizisinde de oynamaktadır.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 13:01