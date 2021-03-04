Çukur'a yeni soluk: Çağla Demir!

Show Tv ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan Çukur dizisi, ilk kez ekranlara geldiği 2017'den bu yana en çok ilgi gören Türk dizilerinden biri oldu. Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Rıza Kocaoğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı Çukur dizisine dahil olan son isim ise güzel oyuncu Çağla Demir oldu. Önceki bölümlerde bir zaman atlaması yaşanan dizide birden 2 yıl sonrasına atlandı. İki yıl sonraki olayların ele alınacağı diziye güzel oyuncu Çağla Demir de dahil oldu.

Instagram'daki fotoğraflarına beğeni yağıyor!

Yönetmenlik koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu Çukur'a Leyla karakteriyle merhaba diyecek Çağla Demir, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla gündeme geliyor. Milyonlarca Çukur hayranının merak ettiği Çağla Demir'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum yağdı. Instagram'da 280 bin takipçisi bulunan Çağla Demir'in birçok cüretkar poz paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

Çağla Demir'in oyunculuk kariyeri

Daha önce Kara Sevda, Kocaman Ailem, Siyah İnci ve Medcezir gibi dizilerin kadrosunda yer alan Çağla Demir'in 1992 yılında Samsun'da dünyaya geldiği biliniyor. Oyunculuk eğitimini Ankara Başkent İletişim Akademisi'nde alan Çağla Demir'in rol aldığı ilk dizi 2014 yılında yayınlanan Medcezir oldu. Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün başrollerini paylaştığı Kara Sevda dizisinde iki sezon boyunca Banu karakterini canlandıran Çağla Demir'in Çukur'da da başarılı bir performans sergilemesi bekleniyor.