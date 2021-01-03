Çukur 4 Ocak Neden Yok? Çukur Yeni Bölüm Ne Zaman?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Ercan Kesal, Öner Erkan, Damla Sönmez gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 4 Ocak Pazartesi neden yayınlanmadı. Çukur dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Show Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur 4 Ocak neden yok? Çukur yeni bölüm neden yayınlanmadı. Çukru dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Çukur dizisi Pazartesi günü yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Bu durum Çukur hayranları tarafından merak edildi. Çukur neden yayınlanmadı? Peki Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Dört sezondur Pazartesi akşamları seyirci ile buluşan Çukur dizisi 110. bölümü 4 Ocak günü yayınlanmayacak. Peki Çukur bu Pazartesi neden yayınlanmıyor? Çukur dizisi de bir çok dizi gibi yılbaşı arsına girdi. Bu nedenle Çukur 4 Ocak Pazartesi günü yayınlanmayacak.

Peki Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Çukur hayranları 110. bölümü sabırsızlıkla beklerken, Pazartesi akşamı Çukur'un yayınlanmayacağı haberi hayal kırıklığı yarattı. Peki Çukur yeni blüm ne zaman yayınlanacak? Çukru dizisi 110. bölümü 11 Ocak Pazartesi yayınlanacak.

Dört sezondur ekranlara gelen Çukur dizisi yeni bölümü ile 11 Ocak Pazartesi yayınlanacak.110. bölümü yılbaşı arası nedeniyle 4 Ocak'ta değil, 11 Ocak'ta yayınlanacak.