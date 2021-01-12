Çukur 111. bölüm izle! Çukur 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cengiz öldü, Çağatay geri döndü!

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 11 Ocak Pazartesi 111. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde ise süpriz bir ayrılık daha yaşandı. Geçtiğimiz haftada birçok isim kadrodan ayrılmışken bu haftada Cengiz Erdenet'i canlandıran Mustafa Avkıran 'da senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı.

Çukur'dan son 2 bölümde ayrılan isimler ise şöyle; Olga Erdenet karakterini canlandıran Suna Yıldızoğlu, Süreyya Erdenet karakterini canlandıran Filiz Taçbaş ve Ogeday Erdenet karakterini canlandıran Baki Davrak senaryo gereği ölerek diziye veda etmişti. Nehir Bursalı karakterini canlandıran Hazal Subaşı ise yurtdışına çıkması sonucu diziden ayrılan bir diğer isim olmuştu.

Cengiz Erdenet öldü!

Yamaç tarafından kaçırılan Cengiz intihar etti. Cengiz Erdenet tüm mahalleyi zehirlemiş ve kaçmıştı. Yamaç Cengiz'i yakalayarak ona teklifte bulundu. Ya mahalleyi zehirlediği gibi zehirlenerek ölecek ya da silahla vurularak ölecekti. Cengiz ise silahla kendini vurarak canına kıydı. Böylelikle Musafa Avkıran Çukur dizisine veda etmiş oldu.

Çağatay Erdenet geri döndü!

Koçovalı ve Erdenetler arasındaki mücadele tam gaz devam ediyor. Nejat İşler'in canlandırdığı Çağatay Erdenet diziye geri dönüyor. Çağatay ve Kulkan planlar yaparak Koçavalılar'a karşı beraber savaşmaya devam edecektir.

Çukur 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur'un 112. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında sizlerle paylaşacağız.

Çukur 111. bölümde neler oldu?

Erdenetler tüm mahalleye zehirli su dağıtarak zehirlemişti. Koçavalılar ise bu durum karşısında Cengiz Erdenet'in peşine düştü. Koçavalıların Cengiz Erdenet 'i bulması çok kısa sürdü. Cengiz Erdenet ise silahla kendi canına kıydı. Mustafa Avkıran böylelikle dizinin kadrosundan ayrılmış oldu. Yamaç ise bir yandan Nehir'in ani gidişi ile yıkıldı. Nehir Yamaç'tan hamileyken haber vermeden yurtdışına gitti. Çağatay Erdenet diziye geri dönerek kaldığı yerden Koçavalılarla mücadeleye devam edecek.

Diziyi izleyemeyenler, kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler Çukur 111.bölüm izle yazarak dizinin yayınlanan son bölümünü araştırıyor. Çukur dizisi 111. bölümü izlemek isteyenler Show TV resmi internet sitesi üzerinden, Puhu TV ve Youtube üzerinden izleyebilirler.

Çukur her pazartesi Show TV'de saat 20:00'de ekranlara geliyor.







Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 22:03