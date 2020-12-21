Coşkun Sabah'ın Ses Kayıtları Yayınlandı! İspat Edene 1 Milyon Dolar Öderim Demişti!

Coşkun Sabah, verdiği röportajlarla gündemden düşmüyor. Her röportajında bir önceki kadar tepki çeken ifadeler kullanan Coşkun Sabah son verdiği röportajda da kızının bikinili fotoğrafları üzerinden İzmir'lileri ahlaksız ilan etmişti. Coşkun Sabah o sözleri için ben öyle bir şey demedim. İspat edene 1 milyon dolar tazminat öderim demişti.

Coşkun Sabah, kızının sosyal medayda bikinili fotoğraflar paylaşması üzerine İzmirli ve Diyarbakırlı ayrımı yaparak "İzmirlilere böyle şeyler normal gelebilir, biz Diyearbakırlıyız bizim için bunlar önemli şeyler" demişti. Ve o röportajın ses kayıtları yayımlandı. Coşkun Sabah, ses kayıtlarını dinledikten sonra, bir ayrım yapmadığını iddia etti.

Coşkun Sabah, "Beni İzmir, Aydın ve Manisalılar ile kapıştırmak için uğraşmayın. 'Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım' diye bir söylemim olmadı. Bunu ispat edenlere 1 milyon dolar tazminat ödemeyi taahhüt ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Kanal D'de yayınlanan Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın sunuculuğunu yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında röportajın ses kayıtları yayımlandı. Yayınlanan ses kaydında röportajın içeriği ile ses kayıtları birebir aynı çıktı.

Coşkun Sabah bunun üzerine kendini savunmak için, “Bunda bir şey yok ama ben ötekileştirmedim, ben sadece başlıkta yazılan cümleyi ben söylemedim” dedi.

ÇOŞKUN SABAH NELER DEMİŞTİ? ÇOK TARTIŞILAN SÖZLER!

İşte Coşkun Sabah'ın çok konuşulan cümlelerinden kesitler;

“Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı olamaz.”

“Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm varsa bankada 450 bin liram var. Ben üç ay kira almadım. Ben 450 bin lirayı harcıyorum sonra ne olacak. Ne yapayım evleri mi yiyeceğim! Benim demek istediğimi Çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar. Parası olmayan ne demek istediğimi anlamaz”

“Kızım yurtdışında iyi bir paraya okuyor, evinin kirası sadece 900 Euro. Şahsi kredilerim var. Bu söylediğimi kaç sanatçı dile getirir ama kabak benim başıma patladı.”

“Ben hep dürüstlüğümden kaybettim. Bu konuda mütevazı olmayacağım, Coşkun Sabah ne diyorsa doğrudur. Ben halkı asla rencide etmem. ‘Bankada 500 bin lira param var. Bunu beş ayda harcarım‘ dedim. Doğru. Her ay 60 bin lira tutarında ödediğim krediler var. Hanıma tazminat, nafaka ödüyorum. Benim her ay 90 bin lira giderim var”

“Benim kızım da babası gibi saftiriğin teki. Instagram’ına koymuş bikinili fotoğraflarını. Haber siteleri de girmişler sayfasına tüm fotoğrafları yayınlamışlar. Fotoğraflar elden ele dolaştı. Bu hoş bir şey mi? Burası Türkiye!

“Türkiye nüfusunun yüzde kaçı türbanlı biliyor musunuz? Kimse kimseyi yargılamasın. Gelenek, göreneklerim var benim. Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?”

“Hayatta ne sapıklar var. Neden sapık adamlar benim kızımın resmine baksın? Kızım tabii ki bikini giyebilir. Plajda herkes giyiyor. Aynı kültürdeki insanlarla oradasın. Tatil yerlerinde bikini giydin diye kimse dönüp de sana bakmaz ama internet öyle mi? Hapishanedeki sapık da, üçkağıtçı da cani de girip bakıyor.

“Niye herkes benim kızımın fotosunu alıp da evinde, banyosunda tuvaletinde elinde cep telefonu benim kızımın resmine baksın. Bir baba olarak ben buna müsaade edebilir miyim? Plajda giyerse giysin ama Instagram’a koyamaz.”

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020, 10:25