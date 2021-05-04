Çok Güzel Hareketler Ekibi Abdulkerim Bebeğin Yardımına Koştu

Çok Güzel Hareketler 2 ekibi, örnek olacak bir davranışa imza attı. SMA hastası çocuklar ülkenin kanayan yarası olmaya devam ediyor. Spinal Musküler Atrofi ( SMA) ilaçları oldukça pahalı, çocukları bu hastalığa sahip ailelerin ilaç masraflarını karşılaması neredeyse imkansız, ülkemizde çok sayıda sanatçı ve sosyal medya fenomenleri SMA hastalığına sahip olan çocuklara umut olabilmek adına çeşitli kampanyalar düzenledi. Çoğu zaman bu kampanyalar istenilen sonuca ulaşamasa da tam tersine yüzleri güldüren sonuçlar da ortaya çıkarak ilaç için gerekli olan miktarlara ulaşılabildi. Yardım kampanyalarına bu sefer Çok Güzel Hareketler 2 ekibi dahil oldu. Çok Güzel Hareketler 2 ekibi “Çok Güzel Doğaçlamalar” oyunu ile bu sefer SMA hastası olan minik Abdülkerim bebek için sahnede oyun sergilediler. Çok Güzel Hareketler 2 ekibi bu davranışı ile, seyircileri ve Abdülkerim bebeğe yardım etmek isteyenler tarafından desteklendi. Sergilenen oyunda elde edilen gelir küçük bebeğin sağlığına kavuşabilmesi adına umut oldu.

30 Nisan Cuma Günü saat 21:00’de online gösterimle ile sergiledikleri oyun, “Çok Güzel Doğaçlamalar” oyununun tüm geliri SMA hastası Abdülkerim bebeğin tedavisi için bağışlandı.

Ataşehir’de yaşayan SMA TİP 1 kas hastalığı ile mücadele eden 19 aylık Abdülkerim bebek için kolları sıvayan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları bu kez doğaçlama bir oyun ile sahnede bulundular. Abdülkerim bebek için oynanılan ve 30 Nisan Cuma günü saat 21:00’de online olarak gerçekleştirilen oyun Abdülkerim bebeğin tedavisine umut olabilmek adına kullanılacak.

Çok Güzel Hareketler 2 ekibinden, Batuhan Soyaslan, Cihan Talay, Ezgi Özyürekoğlu Saka, Fatma Tezcan, Cemile Canyurt, Ecem Sena Bayır, Atakan Çelik, Ayşegül Yılmaz Hilmi Deler ve Metin Pıhlıs’ın sahneleyeceği oyunun tüm geliri Abdülkerim bebek için bir nefes, ailesine ise bir umut olabilmek için geçtiğimiz hafta oyun sergiledi.