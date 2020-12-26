Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel Programı Konukları belli oldu!

Kanal D ekranlarında birbirinden özel konukları ve her konuğa ayrı skeçleriyle Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı özel programıyla ekranlara geliyor. Çok Güzel Hareketler 2 programı bu hafta pazar yayınlanmayacak. Ancak Çok Güzel Hareketler 2, Yılbaşı Özel programı 31 Aralık perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı konukları kimler?

Kanal D ekranlarında Eser Yenenler'in sunumuyla ekranlara gelecek Yılbaşı Özel programına konuk olan isimler belli oldu! Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı ve Emircan İğrek Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programına konuk olacak.

Çok Güzel Hareketler bu hafta Yılbaşı özel programını ekranlara getireceği için 27 Aralık pazar akşamı yeni bölümü yayınlanmayacak. Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm yerine sevilen programın özeti ekranlarda olacak.

Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programıyla 31 Aralık perşembe akşamı Kanal D'de!

İyi Aile Babası yayınlanmayacak!

Perşembe akşamı İyi Aile Babası dizisi bu hafta yayınlanmayacak. Senaryonun başına geçen Birol Güven, yeni bir Çocuklar Duymasın yaratmak için uğraşacak. Ancak İyi Aile Babası 31 Aralık yeni bölüm yok!