Çocukluk Dizisi İçin Sürpriz Karar! Final Beklerken....

FOX TV'nin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Özberk'in yer aldığı Çocukluk dizisinin reytingleri son bölümlerde adeta dipleri gördü. Final yapacağı kesinleşen Çocukluk dizisiyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Çocukluk dizisinin yapımcısıdan sürpriz bir karar geldi.

Tayland uyarlaması Çocukluk dizisi ilk bölümü ile oldukça konuşulmuştu. Ancak dizinin son bölümleri reytinglerde büyük bir çöküş yaşamıştı. Özellikle Mahir'in oğlu Ali Kaan ve eski karısı Gülay'ın sahneleri izleyicileri diziden uzaklaştırmıştı. Çocukluk dizisi son bölümleriyle reytinglerde ilk 10'u dahi görememişti. Çocukluk dizisinin yapımcısından süpriz bir karar geldi. Ancak kanalın bu karara tepkisi ne olacak bilinmiyor. Çünkü Fox'un yayınlanmayı bekleyen geride yeni dizileri bulunuyor ve bu diziler için kanal reytingleri kötü olan dizilerin günlerinin boşa çıkmasını bekliyor.

Peki Çocukluk dizisi ne oldu da reytinglerde istenileni veremedi? Dizide ilk olarak Mahir karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu ile Polyana Ayşegül karakterini canlandıran Burcu Özberk'in aniden yakınlaşması seyirciyi tarafından pek olumlu karşılanmadı. Dizide alel acele yapılan yaknlaşma seyirci tarafından şaşkınlıkla karşılandı. İkili arasındaki bu yakınlaşma sahnesi de pek estetik bulunmadı ve iki ismin birbiryle kesinlik yakışmadığı kanısı oluştu.

Çocukluk dizisinin ikinci olarak seyircisini rahatsız eden kısmı Mavi karakterinin aşırıya kaçan oyunculuğu oldu. Kameralar önünde büyüyen Beren Gökyıldız'ın Çocukluk dizisindeki performansı nedense pek olumlu karşılanmadı ve Mavi rolünün yapay ve aşırıya kaçtığı eleştirileri aldı.

Çocukluk dizisinin bir başka eleştirilen ve reytinglerin düşmesinde en önemli etken olarak gösterilen olayı ise Ali Kaan ile Gülay sahneleri oldu. Mahir'in yıllar önce elinden alınan kayıp oğlu Ali Kaan olarak diziye dahil olan çocuk oyuncu yine seyirci tarafından beğenilmedi. Aynı şekilde Gülay karakterine aşırı yer verilmesi seyirciyi sıkan konulardan oldu. Diziden önce Dodo ardında Mozi karakterinin de alel acele çıkarılması Türk izleyicisi tarafından pek olumlu karşılanmadı.

Tüm bunları bir araya toplayınca aslında dizinin yönetmen, sanat yönetmeni ve cast seçiminde bir estetiksizlik ve kurguda ki boşluklar rahatsız edici olduğu görülüyor. Zira Mahir ile Ayşegül yakınlaşma sahnesinden, Mahir'in giyim tarzına, görünüşüne, Ali Kaan rolü için seçilen ismin uyumsuzluğu ve oyunculuğunda ki rathatsız edici diizyle uyumsuz estetiksizliğine kadar pek çok konu aslında oyunculuklarla ilgili değil, sanatsal olarak bir sorun olduğu görülüyor.

Peki yapımcının kararı ne oldu? Çocukluk dizisinin yapımcısı ise diziye bir şans daha vermek istedi ve senaryoyu değiştirmek istedi.Yapımcı sorunu senaryoda görerek diziye senaryo değişikliği ile şans vermek istedi. Ancak FOX'un yeni dizilere yer açmak istemesi dizinin devam edip etmeyeceğini belirleyecek.