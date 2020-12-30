Çocuklar İçin MasterChef Junior Türkiye Başvuru Formu, Ne Zaman Başlayacak?

Yayın hayatına TV8’de devam eden ve ekranların sevilen programı olan MasterChef, yeni bir formatla seyirci önüne çıkmaya hazırlanıyor. Vatandaşlar ise programla ilgili detayları araştırıyor. MasterChef Junior Türkiye başvurusu nasıl yapılır, MasterChef Junior ne zaman başlayacak gibi soruların cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte MasterChef Junior Türkiye 2020 hakkında merak edilen tüm detaylar…

MASTERCHEF JUNIOR NEDİR?

Türkiye’nin en iyi şefinin arandığı MasterChef programında finale adım adım yaklaşıldı. Yetişkinlerin yarıştığı bu formata alternatif olarak farklı bir formatın yayınlanacağı açıklanınca vatandaşlar yarışmanın detaylarını merak etmeye başladı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde de yayınlanan MasterChef’in yeni formatında çocukların yarışacağı duyuruldu.

MASTERCHEF JUNIOR NEREDE YAYINLANACAK?

MasterChef Türkiye’nin final yapmasının ardından yayınlanması planlanan ve çocukların yarışacağı programda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna jüri koltuğunda oturacak. Acun Ilıcalı’nın yeni projesi olan MasterChef Junior Exxen platformu üzerinden yayınlanacak.

Exxen’in Instagram hesabında yapılan Masterchef Junior paylaşımı ile programın afişi de yayınlanmış oldu. Paylaşımın üzerinde yapılan açıklamada "Çocuklar hünerlerini konuşturuyor! Minik ellerden, farklı lezzetlerin sunulduğu #MasterChefJunior, #EXXEN’de! " ifadeleri yer aldı.

MASTERCHEF JUNIOR TÜRKİYE YAŞ SINIRI NEDİR?

MasterChef Junior adıyla ekranlarda yer alacak olan yeni formatın ilk detaylarını MasterChef Türkiye programının sevilen jüri üyesi Somer Şef verdi. Somer Sivrioğlu, yaptığı açıklamada, yarışmanın formatının farklı olacağını dile getirdi. MasterChef Junior Türkiye ismiyle yayınlanacak olan yarışmada, yetişkinler yerine yemek yapmada iddialı olan çocuklar yarışacak. MasterChef Junior’da Türkiye'nin en yetenekli çocuk şefi aranacak. Programla ilgili detaylar izleyiciler tarafından şimdiden merak ediliyor.

Somer Sivrioğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, MasterChef’in yeni konseptinde yarışmada 9 ile 13 yaş aralığındaki çocuklar yarışmacı olacak. Söz konusu yaş grubunun katılacağı bu yarışma ile ilgili ne yazık ki henüz detaylı bilgi verilmedi. Ancak program konseptinin yurt dışında yapılan MasterChef Junior’larla benzer olacağı düşünülüyor.

MASTERCHEF JUNIOR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MasterChef Junior yarışmasına katılmak isteyenlerin, başvuru formundaki soruları doldurup videolu bir şekilde başvuru yapması gerekmektedir.

MASTERCHEF JUNIOR BAŞVURU FORMU

TV8’in başvuru sitesinde yer alan MasterChef çocuklar başvuru formunda, çocuğun bilgileri, yemek deneyimi, televizyon bilgisi gibi kategorilerde sorulara yanıt vermeniz istenmektedir.

MASTERCHEF JUNIOR TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef Junior programı ile ilgili vatandaşlar tarafından en çok merak edilen bir diğer konu ise çocuklar için düzenlenecek MasterChef Junior’un ne zaman yayınlanacağı oldu. Bilindiği üzere MasterChef Türkiye programı yakında final yapacak. Vatandaşların merakla beklediği MasterChef Junior’un başvuruları alınmaya başladı fakat programın ne zaman yayınlanacağı ile ilgili net bir açıklama yapılmadı ancak MasterChef Türkiye bittikten kısa bir süre sonra yayınlanması bekleniyor.

EXXEN NE ZAMAN AÇILACAK?

Merakla beklenen dijital platform Exxen ile ilgili Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya göre, Exxen 1 Ocak’ta seyirciyle buluşacak.

EXXEN NE KADAR?

Ilıcalı, temel amaçlarının Exxen’i Türkiye’deki bütün izleyicilerin izleyebilmesi olduğu için Exxen’in üyelik ücretinin herkesin ödeyebileceği bir rakam olacağını açıkladı.