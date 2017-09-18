Galeriler Videolar
İstanbul 30°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
107302
ALTIN
145.944
DOLAR
3.4583
STERLİN
4.6788
EURO
4.1353
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Eylül Gaziler...
Devlet hastanesinin bahçesinde yangın paniği!
Devlet hastanesinin bahçesinde yangın paniği!
Hakkari Çukurca'da terör operasyonları : 4 terörist öldürüldü !
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Güven...
12 yaşındaki Hüseyin Cersim: 'Bizim için okuldan önce, karnımızı doyurmak geliyor'
12 yaşındaki Hüseyin Cersim: 'Bizim...
Servis şoförlüğünde yeni dönem başlayacak!
Servis şoförlüğünde yeni dönem başlayacak!

Çocuklar Duymasın dizisine Vatan Şaşmaz tepkisi büyüyor !

Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ekranların sevilen ismi Vatan Şaşmaz çabuk unutuldu.Vatan Şaşmaz veda edemeyen Çocuklar Duymasın dizisine tepkiler çığ gibi büyüyor.

18 Eylül 2017 Pazartesi 13:45
Çocuklar Duymasın dizisine Vatan Şaşmaz tepkisi büyüyor !

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın dünkü bölümüne tepkiler çığ gibi büyüdü. Vatan Şaşmaz'ın ölümünün ardından bir veda bile yapmayan ekibe seyirci, "Bare 70'ler partisi yapmasaydınız" diyerek tepki gösterdi.
 

 70'LER PARTİSİ İZLEYİCİYİ KIZDIRDI
 
Çocuklar Duymasın'da dün 70'ler partisi yapıldı. Vatan Şaşmaz'ın ölümünün üzerinden daha 1 ay geçmeden böyle bir bölüm yapılmasına seyircinin tepkisi de gecikmedi.
 

 VATAN ŞAŞMAZ'A ÖZEL BÖLÜM NEDEN YAPILMADI?
 
Dizide Meltem karakterinin annesini canlandıran Ayşen Tekin, öldüğünde ona özel bölüm yapıldığını hatırlatan izleyici, Şaşmaz'a özel bölüm yapılmamasına çok kızdı.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ebru Şallı'dan evlilik açıklaması :' Boşanınca evlenicez'
Ebru Şallı'dan evlilik açıklaması :' Boşanınca evlenicez'
Sunucu Seda Akgül'e şok şantaj ! Para istediler ...
Sunucu Seda Akgül'e şok şantaj ! Para istediler ...
Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya servet değerinde hediye !
Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya servet değerinde hediye !
Osmanlıspor'da Ertuğrul Sağlam sesleri yükseliyor !
Osmanlıspor'da Ertuğrul Sağlam sesleri yükseliyor !
Tarık Akan ölümünün 1.yılında en sevdiği masasında anıldı !
Tarık Akan ölümünün 1.yılında en sevdiği masasında anıldı !
Ebru Şancı'dan 18 yaşındaki fotoğrafı için şok yorum ! ' Dolandırıcılık ! '
Ebru Şancı'dan 18 yaşındaki fotoğrafı için şok yorum ! ' Dolandırıcılık ! '
Coca Cola’nın CEO’su Muhtar Kent’in kızı görkemli bir düğünle evlendi !
Coca Cola’nın CEO’su Muhtar Kent’in kızı görkemli bir düğünle evlendi !
Sevilen oyuncu Burcu Biricik'in paylaşımı olay oldu !
Sevilen oyuncu Burcu Biricik'in paylaşımı olay oldu !
Kenan İmirzalıoğlu , 'Fatih' dizisi için servet kazanacak !
Kenan İmirzalıoğlu , 'Fatih' dizisi için servet kazanacak !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim