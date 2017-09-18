Çocuklar Duymasın dizisine Vatan Şaşmaz tepkisi büyüyor !

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın dünkü bölümüne tepkiler çığ gibi büyüdü. Vatan Şaşmaz'ın ölümünün ardından bir veda bile yapmayan ekibe seyirci, "Bare 70'ler partisi yapmasaydınız" diyerek tepki gösterdi.



70'LER PARTİSİ İZLEYİCİYİ KIZDIRDI



Çocuklar Duymasın'da dün 70'ler partisi yapıldı. Vatan Şaşmaz'ın ölümünün üzerinden daha 1 ay geçmeden böyle bir bölüm yapılmasına seyircinin tepkisi de gecikmedi.



VATAN ŞAŞMAZ'A ÖZEL BÖLÜM NEDEN YAPILMADI?



Dizide Meltem karakterinin annesini canlandıran Ayşen Tekin, öldüğünde ona özel bölüm yapıldığını hatırlatan izleyici, Şaşmaz'a özel bölüm yapılmamasına çok kızdı.

