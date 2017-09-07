'Çitos' Efe'nin ailesi 'Biz çocuğumuza sahip çıkıyoruz'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ekran yüzü olan tüm çocuklar için harekete geçti... Show TV’de yayınlanan ''Çocuktan Al Haberi Ünlüler'' isimli programda beş buçuk yaşındaki ‘Çitos Efe’ lakaplı Efecan Koçyiğit’in ekran yüzü yapılarak sürekli yemekten bahsettirilmesi, istismar tartışmalarını da beraberinde getirdi. Gelen tepkilere sessiz kalmayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kendi bünyesinde bir kurul oluşturarak reklam filmlerinde, dizilerde, eğlence programlarında çıkan çocukların durumu tek tek incelemeye karar verdi. Oluşturulan kurulda çocuklara psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek ve ekonomik anlamda sömürülmeleri önlenecek.

Ekrana çıkan çocuklar psikolojik olarak da desteklenmeli

Hürriyet'te yayınlanan habere göre; bu kapsamda ilk olarak Erzurumlu Efecan Koçyiğit’in ailesi ile görüşen bakanlık yetkilileri, aileyi özellikle obezite konusunda uyardı. Efecan’ın doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini belirten yetkililer, ekrana çıkan miniklerin psikolojik olarak da desteklenmesi gerektiğini söyledi. Yetkililer aileden, okullar açıldıktan sonra Erzurum İl Müdürlüğü’ne gelerek görüşmelere başlamalarını da istedi.

Efecan’ın babası Şahin Koçyiğit ise Hürriyet’e, oğullarının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve İstanbul’da tatilde oldukları dönemde özel bir hastanede, Erzurum’da ise Eğitim Araştırma Hastanesi’nde çocuklarının kilosunu normal seviyeye indirebilmek için çalıştıklarını kaydetti.

'Bakanlığın bu girişimi gereksiz'

Şahin şunları söyledi:

“Aile Bakanlığı’nın bizimle ilgili bu girişimini gereksiz buluyoruz. Çünkü biz çocuğuyla çok ilgilenen bir aileyiz. Hem pisikolojisini hem fiziksel sağlığını kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bakanlık asıl sokakta zorla dilendirilen çocuklarla ilgilense daha mutlu oluruz, hatta destekleriz. Ama tabii ki bilmediğimiz bir nokta varsa da görüşürüz. Erzurum’a döndükten sonra bakanlıktan uzmanlarla görüşeceğiz. Eksik kaldığımız yerler varsa tamamlarız.”